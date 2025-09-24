Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Grecja
  3. Regional Unit of South Athens
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Regional Unit of South Athens, Grecja

Municipality of Kallithea
4
5 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 3/7
Modern Living & Investment Potential in Kallithea: Allure Suites Discover Allure Suites —…
$141,647
Kawalerka 2 pokoi w Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Kawalerka 2 pokoi
Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 59 m²
Piętro 2/3
Moschato Hive is an exclusive project that transforms the status of the land from industrial…
$302,686
Kawalerka 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 3/3
Nowy budynek 2022 w stylu Bohaus,W sercu Callithei,Są 3 studia na sprzedaż.z meblami, wynaję…
$83,565
Kawalerka 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 1/7
Przedstawiamy Państwu nowy projekt w Atenach – Allore Suites!  Okolica Aten – ulubiona przez…
$119,653
Kawalerka 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 1/7
A unique project is built in the Kallifa region. Designed with a unique style and amazing d…
$148,681
Parametry nieruchomości w Regional Unit of South Athens, Grecja

