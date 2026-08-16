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Penthouse na Sprzedaż w Regional Unit of South Athens, Grecja

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Municipality of Glyfada
4
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6 obiektów total found
Penthouse 5 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Penthouse 5 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 246 m²
Liczba kondygnacji 5
Duplex penthouse with a private garden and a swimming pool, Glyfada, Greece We offer a spac…
$2,54M
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Penthouse 4 pokoi w Municipality of Alimos, Grecja
Penthouse 4 pokoi
Municipality of Alimos, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowe apartamenty w kompleksie mieszkalnym z parkingiem, Alimos, Attyka, Grecja Nowy komplek…
$1,07M
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Penthouse 5 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Penthouse 5 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 269 m²
Liczba kondygnacji 6
Residence with an underground garage close to the sea, Glyfada, Greece We offer a duplex pe…
$2,53M
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It Is RealtyIt Is Realty
Penthouse 5 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Penthouse 5 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Luksusowe apartamenty na sprzedaż w Glyfada Ateny na Golden VisaGlyfada Apartments Na sprzed…
$1,26M
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Penthouse 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Penthouse 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 5
Modern residence in a quiet area, near a metro station, Glyfada, Greece We offer luminous a…
$1,15M
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Penthouse 6 pokojów w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Penthouse 6 pokojów
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 127 m²
Piętro 6/6
A state-of-the-art community complex, a unique, luxury residence for big city life, with a m…
$995,188
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LDV InvestLDV Invest

Parametry nieruchomości w Regional Unit of South Athens, Grecja

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