Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Regional Unit of South Athens, Grecja

4 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Municipality of Alimos, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Municipality of Alimos, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 4
Maisonette na sprzedaż, 1. i 2. piętro (2 poziomy), znajduje się w Alimos - Customs - Urząd …
$584,853
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Piętro 5/5
Piąte piętro. Mieszkanie o powierzchni 119,91 mkw. m z 3 sypialniami, salonem, otwartą kuchn…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Piętro 2/2
Двухуровневые апартаменты-мезонеты на 1 и 2 этажах, площадью 77 кв. м с 2 спальнями, 2 ванны…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
PALAIO FALIRO BUILDING High End Construction Proudly we would like to present our high…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
