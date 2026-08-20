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Wille na sprzedaż w Municipality of Festos, Grecja

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Mires Municipal Unit
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5 obiektów total found
Willa w Municipality of Festos, Grecja
Willa
Municipality of Festos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 350 metrów kwadratowych na Krecie. Półpiwnica skł…
$1,89M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Festos, Grecja
Willa
Municipality of Festos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 109 m²
🏡 Residence A6 - Amelia Ammoudara Mieszkańcy Agios Nikolaos, Kreta, Grecja. Nowoczesny 109 m…
$680,351
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Festos, Grecja
Willa
Municipality of Festos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 109 m²
🏡 Residence A4 - Aelia Ammoudara Mieszkańcy Agios Nikolaos, Kreta, Grecja. Nowoczesny 109 m …
$901,739
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Festos, Grecja
Willa
Municipality of Festos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 195 m²
🏡 Aelia Ammoudara Residences - Villa A2 in Agios Nikolaos, Kreta. Powierzchnia: 195 m ² Sy…
$1,57M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Festos, Grecja
Willa
Municipality of Festos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
A newly built villa is for sale within walking distance from the sea, in Ammoudara, Lassithi…
$448,570
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Festos, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
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