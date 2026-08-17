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Wille na sprzedaż w Municipality of Chersonissos, Grecja

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3 obiekty total found
Willa w Episkopi, Grecja
Willa
Episkopi, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 450 m²
Sugerowana na sprzedaż willa w Rethymnon Perfecture. Aunique 450m2 kamienna willa, zaprojekt…
$1,76M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Episkopi, Grecja
Willa
Episkopi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 300 m kw. na Krecie. Parter składa się z jednej sypialni, jedne…
$1,77M
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Skotino, Grecja
Willa
Skotino, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 265 m²
Willa w Heraklion, Kreta, na 265 m2 powierzchni, z prywatnym basenem i widokiem na morze - 1…
$134,382
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Parametry nieruchomości w Municipality of Chersonissos, Grecja

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