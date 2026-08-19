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Wille na sprzedaż w Ajos Nikolaos, Grecja

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10 obiektów total found
Willa w Agios Nikolaos, Grecja
Willa
Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 323 m²
Kod własności: HPS4691 - Villa FOR SALE in Sithonia Agios Nikolaos za €725.000. Willa składa…
$844,716
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Willa w Ajos Nikolaos, Grecja
Willa
Ajos Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 600 m²
Na sprzedaż luksusowa willa o powierzchni 600 m2 na działce o powierzchni 3.500 m2, położona…
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Ajos Nikolaos, Grecja
Willa
Ajos Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 433 m²
Po długich i starannych poszukiwaniach w regionie słynnej Eloundy, Spinalonga i jeziora Agio…
$1,12M
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Agencja
Grekodom Development
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa w Ajos Nikolaos, Grecja
Willa
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 307 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 307 m kw na Krecie. Parter składa się z 3 sypialn…
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 2 pokoi w Agios Nikolaos, Grecja
Willa 2 pokoi
Agios Nikolaos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Ten dom położony jest w pięknym regionie Halkidiki, w odległości zaledwie 5 minut spacerem o…
$432,858
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Ajos Nikolaos, Grecja
Willa
Ajos Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 561 m²
Na sprzedaż dwa unikalne niedokończone amfiteatryczne wille na morzu. Wille są 281 m2 każdy …
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Willa 2 pokoi w Agios Nikolaos, Grecja
Willa 2 pokoi
Agios Nikolaos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Przedstawienie domu na sprzedaż w pięknym regionie Halkidiki, Grecja. Ta nieruchomość oferuj…
$261,993
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Ajos Nikolaos, Grecja
Willa
Ajos Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 518 m²
Obiekt położony jest w najlepszym miejscu na szczycie wzgórza z widokiem na Zatokę Mirabello…
$1,44M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Agios Nikolaos, Grecja
Willa
Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 313 m²
Kod własności: HPS4690 - Villa FOR SALE in Sithonia Agios Nikolaos za €725.000. Willa składa…
$844,716
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Willa w Ajos Nikolaos, Grecja
Willa
Ajos Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 480 m²
Niekompletna willa na sprzedaż w Agios Nikolaos. Willa znajduje się zaledwie 200 metrów od m…
$767,461
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Agencja
Grekodom Development
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