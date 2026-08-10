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Wille na sprzedaż w Municipality of Malevizi, Grecja

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3 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Municipality of Malevizi, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Malevizi, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 4
Czteropiętrowa kamienna willa + apartament typu studio na Krecie pod Złotą Wizę Cena: 320…
$366,087
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Willa w Municipality of Malevizi, Grecja
Willa
Municipality of Malevizi, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 788 m²
Property Code: HPS5746 - Villa FOR SALE in Gazi Ligaria for € 5.500.000 . This 788.00 sq. m…
$6,33M
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Willa 4 pokoi w Municipality of Malevizi, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Malevizi, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa kamienna willa na Krecie z panoramicznymi widokami Cena: 340 000 € Wyjątkowa…
$388,968
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Parametry nieruchomości w Municipality of Malevizi, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
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