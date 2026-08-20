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Wille na sprzedaż w Municipality of Sitia, Grecja

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Sitia Municipal Unit
8
Sitia
3
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8 obiektów total found
Willa w Sfaka, Grecja
Willa
Sfaka, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 440 m²
Na sprzedaż luksusowy Villa 440sq.m z działki 5000sq.m we wschodniej Krecie. Willa składa si…
$3,29M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Mochlos, Grecja
Willa
Mochlos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 550 m²
Ta wioska jest wyjątkową własnością, ukończoną zgodnie z najwyższymi standardami zarówno kon…
$4,13M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Sitia, Grecja
Willa
Sitia, Grecja
Powierzchnia 650 m²
Luksusowa willa o powierzchni 650 mkw w centrum miejscowości Sitia, w pobliżu tradycyjnego p…
$944,567
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Agencja
Grekodom Development
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa w Sitia, Grecja
Willa
Sitia, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 2 piętrowa willa na Krecie. Willa ma 200 m2, zbudowana w 2019 roku. Ma również 1…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Mochlos, Grecja
Willa
Mochlos, Grecja
Powierzchnia 288 m²
Luksusowy widok na morze Villa w Mochlos, Kreta Położony w malowniczej miejscowości Mochlos,…
$1,54M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Sfaka, Grecja
Willa
Sfaka, Grecja
Powierzchnia 440 m²
Proponowana sprzedaż budowy willi o powierzchni 400 m kw., o powierzchni 4020 m kw. Willa zo…
$2,93M
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Municipality of Sitia, Grecja
Willa
Municipality of Sitia, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 550 m²
Property Code: HPS5461 - Villa FOR SALE in Sitia Mochlos for € 3.500.000 . This 550.00 sq. …
$4,03M
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Willa w Sitia, Grecja
Willa
Sitia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 179 m²
Luksusowy Seafront Villa - Sitia, Kreta Prywatny Seafront Luxury Villas Complex z bezpośredn…
$2,15M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Sitia, Grecja

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