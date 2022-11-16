Mieszkanie w nowym budynku Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa

🏡 Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa

Nowoczesne mieszkanie położone w prestiżowej dzielnicy Neo Faliro, jednej z najbardziej perspektywicznych lokalizacji Ateńskiej Riwiery. Projekt łączy współczesną architekturę z renowacją zabytkowego budynku z 1897 roku znajdującego się na tej samej działce.

Mieszkanie znajduje się na 2. piętrze nowego budynku mieszkalnego i obejmuje sypialnię, nowoczesną łazienkę, salon z otwartą kuchnią oraz balkon o powierzchni 6 m². Łączna powierzchnia wynosi 60 m², co czyni nieruchomość atrakcyjną zarówno do zamieszkania, jak i jako inwestycję.

📍 Neo Faliro, Ateny, Grecja

🏢 2. piętro

🛏 1 sypialnia

🚿 1 łazienka

📐 Powierzchnia całkowita: 60 m²

🌿 Balkon: 6 m²

💰 Cena: 370 000 €

Położony zaledwie kilka minut od morza projekt znajduje się w sercu Ateńskiej Riwiery, która przechodzi obecnie intensywną transformację. W pobliżu realizowana jest inwestycja Ellinikon oraz szeroko zakrojony program rewitalizacji wybrzeża.

Dzięki doskonałej lokalizacji, bliskości morza, nowoczesnemu standardowi budowy oraz wysokiemu potencjałowi najmu nieruchomość stanowi atrakcyjną inwestycję długoterminową. Zakończenie budowy planowane jest na II kwartał 2027 roku.

✅ Kwalifikuje się do programu Greece Golden Visa.