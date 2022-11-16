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Mieszkanie w nowym budynku Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa

Pireus, Grecja
od
$428,943
;
12
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ID: 38096
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 16.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Grecja
  • Region / Państwo
    Attyka
  • Okolica
    Region Attyka
  • Miasto
    Pireus
  • Adres
    Smolensky, 39
  • Metro
    Faliro (~ 700 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

🏡 Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa

Nowoczesne mieszkanie położone w prestiżowej dzielnicy Neo Faliro, jednej z najbardziej perspektywicznych lokalizacji Ateńskiej Riwiery. Projekt łączy współczesną architekturę z renowacją zabytkowego budynku z 1897 roku znajdującego się na tej samej działce.

Mieszkanie znajduje się na 2. piętrze nowego budynku mieszkalnego i obejmuje sypialnię, nowoczesną łazienkę, salon z otwartą kuchnią oraz balkon o powierzchni 6 m². Łączna powierzchnia wynosi 60 m², co czyni nieruchomość atrakcyjną zarówno do zamieszkania, jak i jako inwestycję.

📍 Neo Faliro, Ateny, Grecja
🏢 2. piętro
🛏 1 sypialnia
🚿 1 łazienka
📐 Powierzchnia całkowita: 60 m²
🌿 Balkon: 6 m²
💰 Cena: 370 000 €

Położony zaledwie kilka minut od morza projekt znajduje się w sercu Ateńskiej Riwiery, która przechodzi obecnie intensywną transformację. W pobliżu realizowana jest inwestycja Ellinikon oraz szeroko zakrojony program rewitalizacji wybrzeża.

Dzięki doskonałej lokalizacji, bliskości morza, nowoczesnemu standardowi budowy oraz wysokiemu potencjałowi najmu nieruchomość stanowi atrakcyjną inwestycję długoterminową. Zakończenie budowy planowane jest na II kwartał 2027 roku.

Kwalifikuje się do programu Greece Golden Visa.

Lokalizacja na mapie

Pireus, Grecja
Edukacja
Opieka zdrowotna

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Mieszkanie w nowym budynku Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa
Pireus, Grecja
od
$428,943
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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