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Mieszkanie w nowym budynku Dwupoziomowy Apartament Maisonette dla Golden Visa w Mikrolimano

Pireus, Grecja
od
$391,530
;
19
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ID: 38100
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Grecja
  • Region / Państwo
    Attyka
  • Okolica
    Region Attyka
  • Miasto
    Pireus
  • Adres
    Parallelos Parodos A
  • Metro
    Faliro (~ 1000 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    Dom został ukończony
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Dwupoziomowy Apartament Maisonette dla Golden Visa w Mikrolimano

  • 💰 Cena: 340 000 €
  • 📍 Lokalizacja: Mikrolimano / Kastella, Pireus (Ateny), Grecja
  • 📄 Status: Kwalifikuje się do programu Golden Visa

🏠 Szczegóły nieruchomości

  • Numer lokalu: Maisonette M3
  • Typ nieruchomości: Dwupoziomowy apartament (poziomy 0 i 1)
  • Powierzchnia mieszkalna: 51 m²
  • Sypialnie: 1
  • Balkon: 4 m²
  • Prywatny ogród: 11 m²

O nieruchomości

Elegancki apartament typu maisonette położony w jednej z najbardziej prestiżowych nadmorskich dzielnic Aten. Naturalne śródziemnomorskie światło, nowoczesna architektura i funkcjonalny układ wnętrz tworzą atmosferę komfortu i prywatności.

Dwupoziomowy układ zapewnia poczucie mieszkania we własnym domu, zaledwie kilka kroków od morza.

🌊 Atuty lokalizacji

  • Tylko 1,5 minuty spacerem do promenady Mikrolimano
  • W pobliżu renomowane restauracje rybne i kawiarnie
  • Blisko mariny jachtowej
  • Około 2 minuty od plaży
  • Szybki dojazd do centrum Aten

Najważniejsze zalety

🌿 Prywatna przestrzeń na świeżym powietrzu

Ekskluzywny ogród o powierzchni 11 m² – rzadko spotykany atut w nadmorskich nieruchomościach miejskich.

🏡 Dwupoziomowy układ

Zapewnia większą prywatność i komfort użytkowania.

📈 Wysoki potencjał inwestycyjny

Atrakcyjna lokalizacja gwarantuje stały popyt na wynajem krótko- i długoterminowy.

📄 Golden Visa

Nieruchomość spełnia warunki programu Golden Visa, umożliwiając uzyskanie prawa pobytu w Grecji.

💎 Idealna do zamieszkania i inwestycji

Połączenie prestiżowej lokalizacji, nowoczesnego designu oraz wysokiego potencjału inwestycyjnego.

Lokalizacja na mapie

Pireus, Grecja
Edukacja
Opieka zdrowotna

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Mieszkanie w nowym budynku Dwupoziomowy Apartament Maisonette dla Golden Visa w Mikrolimano
Pireus, Grecja
od
$391,530
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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