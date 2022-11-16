Mieszkanie w nowym budynku Dwupoziomowy Apartament Maisonette dla Golden Visa w Mikrolimano

Dwupoziomowy Apartament Maisonette dla Golden Visa w Mikrolimano
🏠 Szczegóły nieruchomości
✨ O nieruchomości
Elegancki apartament typu maisonette położony w jednej z najbardziej prestiżowych nadmorskich dzielnic Aten. Naturalne śródziemnomorskie światło, nowoczesna architektura i funkcjonalny układ wnętrz tworzą atmosferę komfortu i prywatności.
Dwupoziomowy układ zapewnia poczucie mieszkania we własnym domu, zaledwie kilka kroków od morza.
🌊 Atuty lokalizacji
Najważniejsze zalety
🌿 Prywatna przestrzeń na świeżym powietrzu
Ekskluzywny ogród o powierzchni 11 m² – rzadko spotykany atut w nadmorskich nieruchomościach miejskich.
🏡 Dwupoziomowy układ
Zapewnia większą prywatność i komfort użytkowania.
📈 Wysoki potencjał inwestycyjny
Atrakcyjna lokalizacja gwarantuje stały popyt na wynajem krótko- i długoterminowy.
📄 Golden Visa
Nieruchomość spełnia warunki programu Golden Visa, umożliwiając uzyskanie prawa pobytu w Grecji.
💎 Idealna do zamieszkania i inwestycji
Połączenie prestiżowej lokalizacji, nowoczesnego designu oraz wysokiego potencjału inwestycyjnego.