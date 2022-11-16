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Kompleks mieszkalny Apartamenty na Riwierze Ateńskiej dla Golden Visa

Pireus, Grecja
od
$336,198
;
15
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ID: 38095
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 16.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Grecja
  • Region / Państwo
    Attyka
  • Okolica
    Region Attyka
  • Miasto
    Pireus
  • Adres
    Ethnarchou Makariou
  • Metro
    Faliro (~ 600 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    Dom został ukończony
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Apartamenty na Riwierze Ateńskiej dla Golden Visa

Nowoczesny apartament w prestiżowym kompleksie mieszkaniowym położonym w pierwszej linii brzegowej Riwiery Ateńskiej. Doskonała opcja na wypoczynek, inwestycję oraz uzyskanie greckiego pozwolenia na pobyt w ramach programu Golden Visa.

Cena

💰 od 290 000 €

Charakterystyka apartamentu

  • 1 sypialnia
  • 1 łazienka
  • Piętro: 2
  • Powierzchnia mieszkalna: 36 m²
  • Powierzchnia całkowita: 44 m²
  • Balkon/Taras: 4 m²
  • Powierzchnia całkowita z tarasem: 48 m²

Infrastruktura kompleksu

Właściciele mają dostęp do udogodnień na poziomie pięciogwiazdkowego kurortu:

  • Basen na dachu
  • Centrum fitness
  • Strefa SPA
  • Restauracja i bar
  • Przestrzeń biznesowa
  • Usługi concierge 24/7
  • Ochrona i usługi portierskie
  • Sprzątanie i obsługa rezydencji

Lokalizacja

  • Pierwsza linia brzegowa
  • Promenada w odległości spaceru
  • W pobliżu prestiżowych marin Alimos i Flisvos
  • Jedna z najbardziej pożądanych lokalizacji na Riwierze Ateńskiej

Zalety

✔ Wysoki potencjał wynajmu i wzrostu wartości inwestycji

✔ Infrastruktura i usługi klasy premium

✔ Nadmorski styl życia przez cały rok

Lokalizacja na mapie

Pireus, Grecja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Deweloper
Limar Homes
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Deweloper
Limar Homes
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