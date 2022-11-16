Kompleks mieszkalny Apartamenty na Riwierze Ateńskiej dla Golden Visa

Apartamenty na Riwierze Ateńskiej dla Golden Visa
Nowoczesny apartament w prestiżowym kompleksie mieszkaniowym położonym w pierwszej linii brzegowej Riwiery Ateńskiej. Doskonała opcja na wypoczynek, inwestycję oraz uzyskanie greckiego pozwolenia na pobyt w ramach programu Golden Visa.
Cena
💰 od 290 000 €
Charakterystyka apartamentu
Infrastruktura kompleksu
Właściciele mają dostęp do udogodnień na poziomie pięciogwiazdkowego kurortu:
Lokalizacja
Zalety
✔ Wysoki potencjał wynajmu i wzrostu wartości inwestycji
✔ Infrastruktura i usługi klasy premium
✔ Nadmorski styl życia przez cały rok