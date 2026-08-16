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Domy Szeregowe w Pieria Regional Unit, Grecja

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Katerini Municipality
13
Dion Olympos Municipality
8
Peristasi
4
Litochoro
4
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23 obiekty total found
Szeregowiec w Katerini Municipality, Grecja
Szeregowiec
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 413 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 413 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 3 po…
$330,598
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Szeregowiec w Litochoro, Grecja
Szeregowiec
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 184 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 poziomy. Pierwsze piętro składa się z 2…
$377,827
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Szeregowiec w Korinos, Grecja
Szeregowiec
Korinos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim maizonette 210 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skł…
$236,142
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Szeregowiec w Litochoro, Grecja
Szeregowiec
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż maizonette 90 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 pozio…
$265,221
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Szeregowiec w Korinos, Grecja
Szeregowiec
Korinos, Grecja
Powierzchnia 210 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 210 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma jede…
$129,878
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Szeregowiec w Korinos, Grecja
Szeregowiec
Korinos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 270 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpi…
$295,177
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Grekodom Development
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TekceTekce
Szeregowiec w Nea Agathoupoli, Grecja
Szeregowiec
Nea Agathoupoli, Grecja
Powierzchnia 112 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 112 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Dom zn…
$170,485
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Szeregowiec w Peristasi, Grecja
Szeregowiec
Peristasi, Grecja
Powierzchnia 190 m²
Na sprzeda ¿dzia ³ alno ¶ æ kamienicy o powierzchni 190 m2 na Riwierze Olimpijskiej. Dom zna…
$338,475
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Szeregowiec w Moschopotamos, Grecja
Szeregowiec
Moschopotamos, Grecja
Powierzchnia 140 m²
Dwupoziomowa kamienica o powierzchni 140 m2, która znajduje się w odległości 1 km od malowni…
$165,299
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Szeregowiec w Kondariotissa, Grecja
Szeregowiec
Kondariotissa, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż maizonette 220 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 3 pozi…
$115,709
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Szeregowiec w Peristasi, Grecja
Szeregowiec
Peristasi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 232 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z jednego ma…
$206,624
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Szeregowiec w Katerini Municipality, Grecja
Szeregowiec
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 166 m²
Na sprzedaż w budowie dwupoziomowy o powierzchni 166 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpij…
$324,695
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Szeregowiec w Skotina, Grecja
Szeregowiec
Skotina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z salonu z k…
$135,781
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Szeregowiec w Peristasi, Grecja
Szeregowiec
Peristasi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 156 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 poziomy. 1 piętro składa się z salonu z…
$236,142
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Szeregowiec w Peristasi, Grecja
Szeregowiec
Peristasi, Grecja
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 280 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpi…
$531,319
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Szeregowiec w Litochoro, Grecja
Szeregowiec
Litochoro, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 188 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z 2 sypialni…
$198,359
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Szeregowiec w Katerini Municipality, Grecja
Szeregowiec
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż maisonette 280 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 4 pozi…
$330,598
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Szeregowiec w Kallithea, Grecja
Szeregowiec
Kallithea, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? maizonette 80 m kw. w Athos, Chankidiki. Maisonette ma 2 poziomy. 1 piętro skład…
$324,695
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Szeregowiec w Skotina, Grecja
Szeregowiec
Skotina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż maisonette 80 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skł…
$109,806
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Szeregowiec w Litochoro, Grecja
Szeregowiec
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 181 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 4 poziomy. Piwnica składa się z 2 magazyn…
$230,238
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Szeregowiec w Sfendami, Grecja
Szeregowiec
Sfendami, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż maizonette 100 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 pozi…
$200,720
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Szeregowiec w Katerini Municipality, Grecja
Szeregowiec
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 157 m²
Na sprzedaż powierzchni kamienicy 157 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej w budowie…
$187,552
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Szeregowiec w Kondariotissa, Grecja
Szeregowiec
Kondariotissa, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z 2 sypialni…
$283,370
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Parametry nieruchomości w Pieria Regional Unit, Grecja

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