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  4. Kompleks mieszkalny Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa

Kompleks mieszkalny Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa

Municipality of Glyfada, Grecja
od
$288,563
;
6
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ID: 38014
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Grecja
  • Region / Państwo
    Attyka
  • Okolica
    Region Attyka
  • Miasto
    Municipality of Glyfada
  • Adres
    Archipelagous

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa

Położony w prestiżowej dzielnicy Glyfada na Ateńskiej Riwierze, apartament stanowi doskonałą okazję zarówno do zamieszkania, jak i inwestycji. Nieruchomość kwalifikuje się do programu Greek Golden Visa, umożliwiającego uzyskanie prawa pobytu w Grecji poprzez zakup nieruchomości.

Parametry nieruchomości:

  • Układ: 2 sypialnie + salon (2+1)
    1. piętro
  • Powierzchnia mieszkalna: 79 m²
  • Przestronny taras: 32 m²
  • Widok na morze
  • W pełni umeblowany
  • Opcjonalne miejsce parkingowe
  • Kwalifikuje się do Golden Visa
  • Cena: 376 800 €

Apartament oferuje nowoczesny układ z otwartą strefą dzienną i kuchenną, dwiema komfortowymi sypialniami oraz dużym tarasem idealnym do wypoczynku.

Golden Visa • Ateńska Riwiera • W pełni umeblowany • Widok na morze

Lokalizacja na mapie

Municipality of Glyfada, Grecja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
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Kompleks mieszkalny Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa
Municipality of Glyfada, Grecja
od
$288,563
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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