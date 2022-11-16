Kompleks mieszkalny Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa

Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa

Położony w prestiżowej dzielnicy Glyfada na Ateńskiej Riwierze, apartament stanowi doskonałą okazję zarówno do zamieszkania, jak i inwestycji. Nieruchomość kwalifikuje się do programu Greek Golden Visa, umożliwiającego uzyskanie prawa pobytu w Grecji poprzez zakup nieruchomości.

Parametry nieruchomości:

Układ: 2 sypialnie + salon (2+1)

piętro

Powierzchnia mieszkalna: 79 m²

Przestronny taras: 32 m²

Widok na morze

W pełni umeblowany

Opcjonalne miejsce parkingowe

Kwalifikuje się do Golden Visa

Cena: 376 800 €

Apartament oferuje nowoczesny układ z otwartą strefą dzienną i kuchenną, dwiema komfortowymi sypialniami oraz dużym tarasem idealnym do wypoczynku.

Golden Visa • Ateńska Riwiera • W pełni umeblowany • Widok na morze