  4. Kompleks mieszkalny Apartamenty w kompleksie Next Downtown Batumi.

Batumi, Gruzja
od
$146,500
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
7
ID: 27450
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 0013523
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 19.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Next Downtown to kompleks mieszkaniowy położony na historycznym Starym Mieście.

Nieruchomość łączy w sobie wielowiekowe tradycje i nowoczesny design, oddając ducha dawnego Batumi. W projekcie historyczna fasada została starannie zachowana i harmonijnie uzupełniona nowoczesnymi udogodnieniami.

Next Downtown to trzypiętrowy budynek, w którym znajduje się zaledwie 17 apartamentów, kawalerek, apartamentów jedno- (1+1) i dwupokojowych (2+1) o powierzchni od 30,2 m² do 87,7 m².

Apartamenty wykończone są w technologii „white frame”.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zakupu apartamentu w stanie „pod klucz”.

Firma zarządzająca zapewnia pełną obsługę techniczną nieruchomości, co zapewnia wygodę i komfort życia.

Wkład własny 20%
Raty bez oprocentowania przez 17 miesięcy!

Dochód z wynajmu do 12% rocznie!

3 kategorie apartamentów:

  • Kawalerki od 30,2 m²
  • Apartamenty jednopokojowe od 40,9 m²
  • Apartamenty dwupokojowe od 69,4 m²

Kompleksowa infrastruktura:

  • Restauracja, kawiarnia, bar
  • Sklepy
  • Otwarty taras
  • Parking podziemny

Lokalizacja:

  • Adres: Batumi, ul. Revaz Komakhidze 1
  • Do morza - 150 m
  • Do centrum Batumi - 700 m
  • Do lotniska - 6 km

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja

Państwo przegląda
