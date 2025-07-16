Kompleks mieszkalny Apartamenty w kompleksie Next Downtown Batumi.

Next Downtown to kompleks mieszkaniowy położony na historycznym Starym Mieście.
Nieruchomość łączy w sobie wielowiekowe tradycje i nowoczesny design, oddając ducha dawnego Batumi. W projekcie historyczna fasada została starannie zachowana i harmonijnie uzupełniona nowoczesnymi udogodnieniami.
Next Downtown to trzypiętrowy budynek, w którym znajduje się zaledwie 17 apartamentów, kawalerek, apartamentów jedno- (1+1) i dwupokojowych (2+1) o powierzchni od 30,2 m² do 87,7 m².
Apartamenty wykończone są w technologii „white frame”.
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zakupu apartamentu w stanie „pod klucz”.
Firma zarządzająca zapewnia pełną obsługę techniczną nieruchomości, co zapewnia wygodę i komfort życia.
Wkład własny 20%
Raty bez oprocentowania przez 17 miesięcy!
Dochód z wynajmu do 12% rocznie!
3 kategorie apartamentów:
Kompleksowa infrastruktura:
Lokalizacja:
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.