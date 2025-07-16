Kompleks mieszkalny Apartamenty w kompleksie Next Downtown Batumi.

Next Downtown to kompleks mieszkaniowy położony na historycznym Starym Mieście.

Nieruchomość łączy w sobie wielowiekowe tradycje i nowoczesny design, oddając ducha dawnego Batumi. W projekcie historyczna fasada została starannie zachowana i harmonijnie uzupełniona nowoczesnymi udogodnieniami.

Next Downtown to trzypiętrowy budynek, w którym znajduje się zaledwie 17 apartamentów, kawalerek, apartamentów jedno- (1+1) i dwupokojowych (2+1) o powierzchni od 30,2 m² do 87,7 m².

Apartamenty wykończone są w technologii „white frame”.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zakupu apartamentu w stanie „pod klucz”.

Firma zarządzająca zapewnia pełną obsługę techniczną nieruchomości, co zapewnia wygodę i komfort życia.

Wkład własny 20%

Raty bez oprocentowania przez 17 miesięcy!

Dochód z wynajmu do 12% rocznie!

3 kategorie apartamentów:

Kawalerki od 30,2 m²

Apartamenty jednopokojowe od 40,9 m²

Apartamenty dwupokojowe od 69,4 m²

Kompleksowa infrastruktura:

Restauracja, kawiarnia, bar

Sklepy

Otwarty taras

Parking podziemny

Lokalizacja:

Adres: Batumi, ul. Revaz Komakhidze 1

Do morza - 150 m

Do centrum Batumi - 700 m

Do lotniska - 6 km

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.