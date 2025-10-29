  1. Realting.com
  2. Deweloperzy
  3. MR GROUP

MR GROUP

Rosja, Moskwa
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Deweloper
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский
Strona internetowa
Strona internetowa
www.mr-group.ru/private
Godziny pracy
Otwórz teraz
Obecnie w firmie: 19:50
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Poniedziałek
10:00 - 20:00
Wtorek
10:00 - 20:00
Środa
10:00 - 20:00
Czwartek
10:00 - 20:00
Piątek
10:00 - 20:00
Sobota
10:00 - 20:00
Niedziela
10:00 - 20:00
Nasi agenci w Rosja
Ivan Nasonov
Ivan Nasonov
Inni programiści
Русская Европа
Rosja, Królewiec
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 86
We wrześniu 2018 roku AvangardInvestProekt, założyciel holdingu "Russkaya EvropA", obchodził 30 rocznicę powstania. Doświadczenie i doświadczenie naszych specjalistów, ich wysoki profesjonalizm i wykorzystanie zaawansowanych technologii pozwoliły nam osiągnąć wysokie wyniki w naszej pracy - …
Zostaw prośbę
A101
Rosja, Kommunarka
Rok założenia firmy 1992
Nowe budynki 10 Nieruchomości mieszkalne 15
Investment and construction holding, one of the largest developers in Moscow.
Zostaw prośbę
ГК "ФСК"
Rosja, Krasnogorsk
Nowe budynki 21 Nieruchomości mieszkalne 2978
Grupa FSK jest jedną z największych firm budowlanych w Rosji. Według Forbesa firma należy do 10 najbardziej niezawodnych programistów w kraju.
Zostaw prośbę
TURKREALT
Rosja, Riazań
Rok założenia firmy 2007
Nowe budynki 5 Nieruchomości mieszkalne 31 Nieruchomości komercyjne 1
REAL ESTATE IN TURKEY - exclusively built by us - apartments, smart-apartments, studios, villas, land plots Antalya, Alanya, Istanbul, Kemer, Konyaalty, Belek.
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się