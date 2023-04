Moskwa, Rosja

Poddaj się: 2023

Budynek architekta LCD, który fascynuje swoją architekturą, skutecznie wznosi się ponad otoczenie. Dzięki doskonałej lokalizacji możesz swobodnie zarządzać własnym czasem i nie przegapić ważnego. Ściany mają rozległą infrastrukturę: coworking, część wypoczynkowa, wyposażony pokój dziecięcy, miejsce spotkań gości. Dom położony jest na skrzyżowaniu ulicy Obruczewa i akademika Volgin w prestiżowej południowo-zachodniej części stolicy. Specjalne środowisko kulturowe i intelektualne tego regionu powstało z powodu ekologii w obszarze parków, rozwiniętego środowiska transportu i infrastruktury, dużej koncentracji dobrych szkół, centra rozwoju i uniwersytety na poziomie globalnym. Oryginalna nowoczesna architektura trzech wież, połączenie luksusowych materiałów wykończeniowych i miedzianych płyt - wszystko to nas podziwia. Dziwna gra liniowa osadzona w fasadach trwa we wnętrzu centralnego lobby. To wspaniałe serce domu, skąd można dostać się do jednego z budynków 3, restauracji i kawiarni, współpracując na dziedzińcu, bez zdejmowania kapci. Koncepcja zamkniętego dwupiętrowego dziedzińca należy do biura architektury Utre. Poziom 2 ma różny charakter i ma na celu zainspirowanie mieszkańców do różnych zajęć rekreacyjnych. Dzieci bawią się na niższym poziomie, dorośli cieszą się ciszą na wyższym poziomie. Dla dzieci - ogromna piaskownica i sprzęt do gier, które zostały opracowane wspólnie z psychologami. Jest miejsce dla dorosłych do chrząkania, zajęć jogi, leżaków i huśtawek, gdzie można zrelaksować się przy filiżance kawy. LCD „Architekt” staje się „czystym arkuszem”, na którym można stworzyć plan nowego, lepszego życia. I pod tym względem wszystko jest udostępniane, aby się spełniło.

kompleks klasy biznesowej

Jasna koncepcja architektury Biura „Projektu Ingrad”"

64 Rodzaj planów autora

Design, Smart Apartment System

Dwupiętrowy dziedziniec bez samochodów z miejscami do uprawiania sportu, gier dla dzieci i edukacji dorosłych

Kovorking, część wypoczynkowa, restauracja, centrum fitness dla mieszkańców bez wychodzenia na zewnątrz