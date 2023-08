Moskwa, Rosja

od € 104,106

22–188 m² 817 mieszkanie

Poddaj się: 2024

Lato mieszka na południu W południowej części Moskwy, w otoczeniu parków, wzrośnie nowa dzielnica południowych ogrodów. Jego nazwa wieje ciepło i aromat kwitnących drzew. Spokojna atmosfera południa tworzy ciepłe odcienie i naturalne materiały do powłok, różnorodne owoce i wiecznie zielone drzewa, żywopłoty i estetykę śródziemnomorskiego ogrodu. W domach z wyrazistym plastikowym fasadą – duży wybór formatów mieszkań, od studiów po przestronne pokoje 3 - x z kuchnią - salon. Stąd łatwo jest dotrzeć do dowolnego środka transportu, aby dostać się do centrum miasta. Na pierwszych piętrach znajdują się sklepy, kawiarnie z letnimi tarasami, sale fitness i salony. - / p Dostępność stacji metra 3 wygodne zejście do SBV Ulepszenie „Ogrodów Morza Śródziemnego” " Rejestracja w Moskwie Szkoły i przedszkola w regionie Południowego Butowa Apartamenty z tarasem