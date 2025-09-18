  1. Realting.com
Rosja, Północno-Zachodni Okręg Federalny
Company type
Deweloper
Rok założenia firmy
2008
Na platformie
1 rok
Języki komunikacji
Русский
Strona internetowa
clck.ru/3Cjtqd
O deweloperze

Od 16 lat budujemy wiejskie wioski i rozumiemy, jak ważne jest, że cała droga do życia poza miastem była prosta i wypełniona tylko przyjemnymi chwilami. Dlatego będziemy blisko i gotowi, aby pomóc w wyborze wioski do swoich potrzeb, budowa domu i mieszkanie w nim. Główną sferą naszych zainteresowań jest dzielnica Vsevolozhsky z rozwiniętą infrastrukturą i doskonałą dostępnością transportu, istnieją również ciekawe propozycje w Puszkin, Priozersk, Vyborg, Tosnensky i Pskov regionu. Większość naszych dużych projektów realizowanych jest w bezpośrednim sąsiedztwie Ring Road, co oznacza, że w minimalnej odległości od miasta. Dostępność komunikacji, dróg wewnętrznych i korzystnego środowiska jest warunkiem wstępnym proponowanych osiedli. Wybór należy do ciebie i spróbujemy wziąć pod uwagę wszystkie twoje życzenia.

Usługi
  • Sprzedaż nieruchomości podmiejskich
  • Sprzedaż nieruchomości komercyjnych

Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 04:13
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Poniedziałek
09:30 - 20:00
Wtorek
09:30 - 20:00
Środa
09:30 - 20:00
Czwartek
09:30 - 20:00
Piątek
09:30 - 20:00
Sobota
09:30 - 20:00
Niedziela
09:30 - 20:00
Nowe budynki
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$18,008
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$19,331
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$19,170
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$25,272
Zbuduj dom sezonowy lub gniazdo rodzinne dla kilku pokoleń w Levada 2! Spacer przez las mieszany, inspirowane malownicze widoki, które wydają się pochodzić z obrazów znanych klasyków, to miejsce jest prawdziwym skarbem dla tych, którzy kochają przegapić wiejskie dzieciństwo.Wioska znajduje s…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$33,882
Wieś domek "Korkinsky Creek" znajduje się w Vsevolozhsky dzielnicy Len. regionu. Zaledwie 12 km od St. Petersburga, niedaleko od jeziora Korkin. Jeśli marzysz o bogatym i wygodnym życiu w przyrodzie w pobliżu miasta, to niedrogie obszary z dobrym środowiskiem naturalnym i malowniczym strumie…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
