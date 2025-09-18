O deweloperze

Od 16 lat budujemy wiejskie wioski i rozumiemy, jak ważne jest, że cała droga do życia poza miastem była prosta i wypełniona tylko przyjemnymi chwilami. Dlatego będziemy blisko i gotowi, aby pomóc w wyborze wioski do swoich potrzeb, budowa domu i mieszkanie w nim. Główną sferą naszych zainteresowań jest dzielnica Vsevolozhsky z rozwiniętą infrastrukturą i doskonałą dostępnością transportu, istnieją również ciekawe propozycje w Puszkin, Priozersk, Vyborg, Tosnensky i Pskov regionu. Większość naszych dużych projektów realizowanych jest w bezpośrednim sąsiedztwie Ring Road, co oznacza, że w minimalnej odległości od miasta. Dostępność komunikacji, dróg wewnętrznych i korzystnego środowiska jest warunkiem wstępnym proponowanych osiedli. Wybór należy do ciebie i spróbujemy wziąć pod uwagę wszystkie twoje życzenia.