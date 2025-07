Crystal Harbor - atmosferyczne osiedle domek Sea View format na 1. linii jeziora Komsomolskoye



Jest to miejsce, w którym możesz być sam ze sobą i z bliskimi, zwolnić i poczuć harmonię życia, znaleźć spokój i inspirację. Spacerując pieszo lub łodzią, ciesząc się medytacją na plaży w cichej zatoce, pocieszając swoje ciało i umysł zanurzając się w odświeżających wodach zatoki wczesnym rankiem lub kończąc dzień w kontemplacji malowniczego zachodu słońca nad jeziorem z okna sypialni - każdy dzień może być spędzony w nowy sposób.



Miejsce na inspirację



"Crystal Harbor" znajduje się w dzielnicy Priozersky regionu Leningradu. Ścieżka z St. Petersburga wzdłuż malowniczej autostrady Sortavala do unikalnego piękna Karelian Isthmus zajmie nieco ponad 1 godzinę.



Duże obszary leśne od 16 do 43 akrów i cenny dom w pobliżu jeziora z własnym dostępem do brzegu - marzenie, które ożyje w "Crystal Harbor"



Stwórz kwitnący ogród i dekoracyjny staw na miejscu lub twórczo przekształcić naturalny krajobraz, zbudować dom zgodnie z projektem autora lub wyposażyć minigolf - czego chcesz?



W kameralnym formacie wioski wiejskiej poczujesz się "wśród swoich" - poznaj i zaufaj tym 10 rodzinom, które mieszkają w pobliżu i zawsze mają miejsce na relaks i inspirację.



Unikalna natura



Morze Zobacz format na brzegu jeziora Komsomol jest tylko jedną z zalet wsi domek. Place są zdominowane przez zespół zawieszonych brzozy i gatunków drzew iglastych. A wzdłuż północnej granicy terytorium rozciąga się las sosnowy, który będzie uwielbiał zapach czystego powietrza i niesamowite śpiewanie lokalnych ptaków.



Komfort i bezpieczeństwo



Czas tutaj będzie idealny. Terytorium wsi wiejskiej zostanie ogrodzony, a jej obwód jest bezpieczny i zamknięty przed nieproszonymi gośćmi - dostęp do "Crystal Harbor" będzie tylko dla mieszkańców. Komunikacja i drogi zostaną zbudowane na tych terenach.



Jeśli czegoś potrzebujesz, to w pobliskich osadach znajdziesz niezbędną infrastrukturę społeczną: sklepy spożywcze w wioskach Krasnoarmeysk i Solovyovka, restauracje i centra rozrywki w Losevo, apteki we wsi Gromovo, jak również przedszkola i szkoły.