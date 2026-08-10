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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Yeroskipou, Cypr

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mieszkania
686
domy
331
1 017 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 124 m²
Doświadczenie współczesne Morze Śródziemne mieszkające w jednym z najbardziej pożądanych obs…
$449,018
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Mieszkanie w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie
Yeroskipou, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Luxury Studio Apartment na trzecim piętrze - Geroskipou, Pafos Doświadczenie współczesne Mo…
$229,703
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Mieszkanie 1 pokój w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Luksusowy 1- Sypialnia Apartament na 3. piętrze w bloku C, w Geroskipou, Pafos Doświadczeni…
$337,052
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 124 m²
Doświadczenie współczesne Morze Śródziemne mieszkające w jednym z najbardziej pożądanych obs…
$444,401
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Dom 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Dom 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w południowej części Geroskipou. Na prywatnej działce …
$535,645
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 124 m²
Doświadczenie współczesne Morze Śródziemne mieszkające w jednym z najbardziej pożądanych obs…
$449,018
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie
Yeroskipou, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Luxury Studio Apartment na trzecim piętrze - Geroskipou, Pafos Doświadczenie współczesne Mo…
$229,703
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 124 m²
Doświadczenie współczesne Morze Śródziemne mieszkające w jednym z najbardziej pożądanych obs…
$444,401
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Mieszkanie w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie
Yeroskipou, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Luxury Studio Apartment na trzecim piętrze - Geroskipou, Pafos Doświadczenie współczesne Mo…
$226,240
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Mieszkanie 1 pokój w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Luksusowy 1- Sypialnia Apartament na 3. piętrze w bloku C, w Geroskipou, Pafos Doświadczeni…
$337,052
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Mieszkanie w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie
Yeroskipou, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Luxury Studio Apartment na trzecim piętrze - Geroskipou, Pafos Doświadczenie współczesne Mo…
$226,240
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
W malowniczym sercu Geroskipou jest ekskluzywna kolekcja 19 willi z trzema sypialniami - rza…
$626,183
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Mieszkanie 4 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 207 m²
Położony w samym sercu obszaru turystycznego, zaledwie kilka minut spacerem od morza, projek…
$921,846
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Dom 4 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Dom 4 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 287 m²
Luksusowy 4-Sypialnia nad morzem Willa w Pafos Doświadcz współczesnego życia przybrzeżnego …
$1,05M
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Dom 5 pokojów w Yeroskipou, Cypr
Dom 5 pokojów
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Wysoki spec pięć sypialni willi w cichej okolicy lub Geroskipou, oferując szybki i łatwy dos…
$885,349
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Mieszkanie 1 pokój w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Położony w malowniczym przedmieściu Pafos, ta wieś emerytura jest naprawdę unikalną koncepcj…
$266,957
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Elegant 3-Bedroom Villas in Geroskipou, Pafos Położony w uroczej i spokojnej okolicy Gerosk…
$692,137
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Ten nowoczesny projekt mieszkalny w samym sercu Geroskipou prezentuje ograniczoną kolekcję e…
$451,828
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Ten stylowy apartament z 2 sypialniami znajduje się w prestiżowej części Pafos i oferuje wsp…
$426,711
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Dom 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Dom 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 89 m²
Otoczony sadami i otoczony przez ogrody krajobrazu, Grove składa się z dwóch i trzypokojowyc…
$324,982
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Ten przemyślany projekt obejmuje trzy eleganckie budynki z zaledwie 57 apartamentami, które …
$409,922
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Nowoczesna Elegancja w Yeroskipou. Położony w spokojnym, ale tętniącym życiem obszarze Yero…
$441,797
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Ten przemyślany projekt obejmuje trzy eleganckie budynki z zaledwie 57 apartamentami, które …
$409,922
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/3
Na sprzedaż: nowoczesne mieszkanie w budowie w prestiżowej dzielnicy Geroskipu. Ten eleganck…
$330,091
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Nowoczesne wille w Geroskipou, Pafos 2-3 Sypialnie Odkryj współczesny Śródziemnomorskie życ…
$854,078
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
3- Sypialnia Villa Każda willa została starannie zaprojektowana z nowoczesną architekturą, …
$898,428
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 164 m²
Zanurkuj w luksus i spokój tej własności, gdzie płonące zachody słońca i turkusowe wody łącz…
$1,61M
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Mieszkanie 1 pokój w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1/2
Ten nowoczesny apartament z jedną sypialnią oferuje 54 metrów kwadratowych przemyślanej prze…
$332,231
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Mieszkanie w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie
Yeroskipou, Cypr
Odkryj Ogrody Adonidos w Geroskipou, Paphosluksusowe, ale niedrogie apartamenty w pobliżu El…
$300,519
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Dom 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Dom 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Ten pięknie odnowiony dwupokojowy dom w Geroskipou oferuje nowoczesny komfort i śródziemnomo…
$259,986
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