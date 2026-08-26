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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Polis Chrysochous, Cypr

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Polis
10
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16 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Polis, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Luksusowe wille nad morzem w Polis Chrysochous, Cypr ? Exclusive Coastal Living Odkryj niez…
$927 619
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Mieszkanie 2 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Twoja śródziemnomorska ucieczka czeka Przejdź do wyrafinowanego wybrzeża życia z tej wyjątk…
$798 559
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Mieszkanie 3 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Twoja śródziemnomorska ucieczka czeka Przejdź do wyrafinowanego wybrzeża życia z tej wyjątk…
$904 573
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 3 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Twój prywatny kawałek śródziemnomorskiego raju Doświadcz ostatecznego w życiu przybrzeżnym …
$743 248
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Mieszkanie 3 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Twój prywatny kawałek śródziemnomorskiego raju Doświadcz ostatecznego w życiu przybrzeżnym …
$743 248
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Twoja śródziemnomorska ucieczka czeka Przejdź do wyrafinowanego wybrzeża życia z tej wyjątk…
$904 573
Zostaw prośbę
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Mieszkanie 3 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Twoja śródziemnomorska ucieczka czeka Przejdź do wyrafinowanego wybrzeża życia z tej wyjątk…
$1,06M
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Mieszkanie 3 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Twoja śródziemnomorska ucieczka czeka Przejdź do wyrafinowanego wybrzeża życia z tej wyjątk…
$1,06M
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Mieszkanie 2 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Twoja śródziemnomorska ucieczka czeka Przejdź do wyrafinowanego wybrzeża życia z tej wyjątk…
$645 300
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Mieszkanie 2 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Twoja śródziemnomorska ucieczka czeka Przejdź do wyrafinowanego wybrzeża życia z tej wyjątk…
$798 559
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Polis, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Luksusowe wille nad morzem w Polis Chrysochous, Cypr ? Exclusive Coastal Living Odkryj niez…
$927 619
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Ten uroczy dwupokojowy maisonette w Latchi jest idealny dla Kupujących szuka odnowiony dom b…
$293 842
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Mieszkanie 3 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Twoja śródziemnomorska ucieczka czeka Przejdź do wyrafinowanego wybrzeża życia z tej wyjątk…
$896 507
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Mieszkanie 2 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Twoja śródziemnomorska ucieczka czeka Przejdź do wyrafinowanego wybrzeża życia z tej wyjątk…
$645 300
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Mieszkanie 3 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Twoja śródziemnomorska ucieczka czeka Przejdź do wyrafinowanego wybrzeża życia z tej wyjątk…
$896 507
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Mieszkanie 5 pokojów w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Polis Chrysochous, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 244 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy kompleks willi z basenami i widokiem panoramicznym, Polis, Cypr Oferujemy przestronne …
$606 486
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Typy nieruchomości w Polis Chrysochous.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Polis Chrysochous, Cypr

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