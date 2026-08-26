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Mieszkania w górach na sprzedaż w Polis Chrysochous, Cypr

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Polis
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1 obiekt total found
Mieszkanie 5 pokojów w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Polis Chrysochous, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 244 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy kompleks willi z basenami i widokiem panoramicznym, Polis, Cypr Oferujemy przestronne …
$606 486
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Typy nieruchomości w Polis Chrysochous.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Polis Chrysochous, Cypr

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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