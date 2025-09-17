Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Palodeia, Cypr

2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowa ogrodzona rezydencja z basenem w prestiżowej dzielnicy Limassol, Palodia, Cypr Ekskluz…
$384,905
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Palodeia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 2
New complex of villas close to the center of Limassol, Cyprus We offer villas with verandas…
$497,751
Zostaw prośbę
