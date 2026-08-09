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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Palodeia, Cypr

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mieszkania
52
domy
48
100 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
Na sprzedaż jest przestronny dom w budowie w pożądanym obszarze Palodeia. Ten nowoczesny obi…
$1,47M
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Mieszkanie 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Ten nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się w spokojnej dzielnicy górskiej Limassol - Pa…
$366,226
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Mieszkanie 2 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Nowy projekt zlokalizowany w regionie Palodia, Limassol. Projekt zlokalizowany w cichej - re…
$307,581
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Ten nowoczesny dom z 4 sypialniami jest starannie zaprojektowany, aby zapewnić komfort, funk…
$1,05M
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Mieszkanie 2 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Modern Residential & Commercial Development in Palodia, Limassol. Projekt obejmuje łącznie 1…
$322,880
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Mieszkanie 4 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Ten nowoczesny off- plan 4-pokojowy dom jest przeznaczony do zaoferowania komfortowej rodzin…
$1,05M
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Mieszkanie 2 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Modern Residential & Commercial Development in Palodia, Limassol. Projekt obejmuje łącznie 1…
$322,880
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Mieszkanie 1 pokój w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Palodeia, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1
1- Sypialnia Apartament Apartamenty i przestrzenie mieszkalne Ten nadchodzący 1- sypialnia,…
$199,415
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Nowy projekt zagnieżdżony w pobliżu prestiżowych szkół prywatnych, takich jak Heritage, Isla…
$545,629
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Mieszkanie 4 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
Na sprzedaż jest przestronny dom w budowie w pożądanym obszarze Palodeia. Ten nowoczesny obi…
$1,47M
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Willa w Palodeia, Cypr
Willa
Palodeia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 405 m²
Luksusowa willa na sprzedaż 5 sypialni, 5 łazienek • Pokój pokojowy • Siłownia • Kino • Pula…
$1,74M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Dom 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3 Sypialnia Detached House - Nowoczesna rodzina mieszkająca w Palodia, Limassol Ten trzypoko…
$708,496
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
Luksusowa willa na sprzedaż w Limassol. Obiekt jest na 4 piętrach w sumie, niższy poziom Gro…
$1,84M
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Mieszkanie 4 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Ten nowoczesny off- plan 4-pokojowy dom jest przeznaczony do zaoferowania komfortowej rodzin…
$1,05M
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Dom 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Dom w dzielnicy Palodia, Limassol. Główne cechy Inteligentny dom opcjonalne dodatkowe Syste…
$577,247
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Mieszkanie 2 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 101 m²
Ten nowoczesny apartament położony jest w Palodei i oferuje komfortowy styl życia w spokojne…
$354,526
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Agencja
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Mieszkanie 2 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
2 Sypialnia Apartament - Nowoczesne życie w Palodii (Bloki A & B) Ten dwupokojowy apartament…
$325,211
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Ten nowoczesny dom z 4 sypialniami jest starannie zaprojektowany, aby zapewnić komfort, funk…
$1,05M
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Mieszkanie 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
3- Sypialnia Apartament Apartamenty i przestrzenie mieszkalne Ten nadchodzący 3-sypialnia, …
$383,285
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 5 pokojów w Palodeia, Cypr
Dom 5 pokojów
Palodeia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
5-pokojowa willa w Palodia, Limassol. 1 master en suite 1 apartament pokój gościnny / pokoj…
$1,95M
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Mieszkanie 4 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Doświadcz nowoczesnej elegancji i wyrafinowanego życia w tym off- plan 4-pokojowy dom przezn…
$1,12M
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Dom 5 pokojów w Palodeia, Cypr
Dom 5 pokojów
Palodeia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Luksusowy dom jest w dzielnicy Palodia, Limassol. Wspaniała natura, wspaniałe widoki, doskon…
$2,36M
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Dom 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3 Sypialnia Detached House - Nowoczesna rodzina mieszkająca w Palodia, Limassol Ten trzypoko…
$656,230
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 4 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Ten nowoczesny offplan 4-pokojowy dom jest starannie zaprojektowany, aby zapewnić komfort, f…
$1,05M
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Mieszkanie 1 pokój w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Palodeia, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 2
1- Sypialnia Apartament Apartamenty i przestrzenie mieszkalne Ten nadchodzący 1- sypialnia,…
$214,872
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 245 m²
Beautiful 3- Sypialnia oddzielony dom z prywatnym basenem w Palodia Położony w bardzo sough…
$831,847
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Mieszkanie 1 pokój w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Palodeia, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1
1- Sypialnia Apartament Apartamenty i przestrzenie mieszkalne Ten nadchodzący 1- sypialnia,…
$203,257
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 4 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Doświadcz nowoczesnej elegancji i wyrafinowanego życia w tym off- plan 4-pokojowy dom przezn…
$1,12M
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Mieszkanie 2 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 2
2- Sypialnia Apartament Apartamenty i przestrzenie mieszkalne Ten nadchodzący 2-sypialnia, …
$325,211
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Exclusive 3-Sypialnia Villa w Palodia Ta elegancka willa w Palodii łączy nowoczesną archite…
$754,955
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Agencja
VIDI GROUP
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Parametry nieruchomości w Palodeia, Cypr

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