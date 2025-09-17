Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Palodeia
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Basen

Mieszkania z basenem na sprzedaż w Palodeia, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 126 m²
Three bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with…
$612,482
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Palodeia, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 116 m²
Two bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with 9…
$596,603
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Palodeia, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 140 m²
$587,899
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Mieszkanie 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 163 m²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 129 sq.m. covered i…
$618,949
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Palodeia, Cypr

z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się