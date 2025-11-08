Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania w górach na sprzedaż w Palodeia, Cypr

2 pokojowe
6
3 pokojowe
8
4 pokojowe
4
3 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
Luxury villa for sale in Limassol. The property is on 4 floors in total, the lower Ground l…
$1,84M
Mieszkanie w Palodeia, Cypr
Mieszkanie
Palodeia, Cypr
An exceptional 6181 sqm plot of land is now available for sale in the prestigious area of Pa…
$1,05M
Parametry nieruchomości w Palodeia, Cypr

z Ogród
z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
