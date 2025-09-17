Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Palodeia
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Palodeia, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowa ogrodzona rezydencja z basenem w prestiżowej dzielnicy Limassol, Palodia, Cypr Ekskluz…
$384,905
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 126 m²
Three bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with…
$612,482
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Palodeia, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 116 m²
Two bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with 9…
$596,603
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Palodeia, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 149 m²
Na sprzedaż w budowie, czteropokojowe mieszkanie w Agia Fyla - prowincja Limassol, o powierz…
$591,506
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Palodeia, Cypr

z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się