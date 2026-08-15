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Magazyny na sprzedaż w Pafos, Cypr

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1 obiekt total found
Magazyn 1 088 m² w Pafos, Cypr
Magazyn 1 088 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 1 088 m²
Cały budynek dla 9 apartamentów - Pafos Budapeszt 124; Cypr.Projekt ROI Residence - PafosROI…
$3,60M
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