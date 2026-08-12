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Domy w górach na sprzedaż w Limassol Municipality, Cypr

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Tserkezoi Municipality
4
1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Limassol, Cypr
Dom 6 pokojów
Limassol, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 550 m²
Luksusowa willa w Agia Fila, jednym z najlepszych obszarów Limassol z widokiem na góry i mor…
$1,54M
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Typy nieruchomości w Limassol Municipality.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Limassol Municipality, Cypr

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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