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Biznes na sprzedaż w Limassol Municipality, Cypr

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nieruchomości komercyjne
606
restauracje
7
hotele
6
pomieszczenia biurowe
322
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1 obiekt total found
Gotowy biznes 1 570 m² w Limassol District, Cypr
Gotowy biznes 1 570 m²
Limassol District, Cypr
Powierzchnia 1 570 m²
Spójrzmy na projekt NEON Limassol.Aby uzyskać więcej informacji na temat innych projektów, p…
$6,78M
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