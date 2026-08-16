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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Koinoteta Talas, Cypr

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mieszkania
106
domy
164
270 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Jest stylowy rozwój, który obejmuje 59 właściwości; przestronne 1- i 2- sypialnia apartament…
$407,229
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Mieszkanie 2 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Znajduje się w miejscowości Tala, ten piękny 2- sypialnia, 1 - łazienka apartament oferuje s…
$208,110
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Mieszkanie 2 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Przestronne 2- Sypialnia Penthouse z panoramicznym Widoki w Tala Ten przestronny dwupokojowy…
$296,435
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 4 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 310 m²
Jako pierwsze wzgórze na południowym zachodzie Cypru stojące przed Morzem Śródziemnym, Lofos…
$1,56M
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Dom 4 pokoi w Kamares, Cypr
Dom 4 pokoi
Kamares, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 206 m²
Dwupiętrowa willa z czterema sypialniami w Kamares, Tala. Parter składa się z otwartego plan…
$1,02M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Prestiżowy i elitarny rozwój składający się z zaledwie 9, 2piętrowych willi, oferujących pan…
$852,718
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Tala, Cypr
Dom 3 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 268 m²
Nowoczesny dom 3- Sypialnia w Tala - Morze Panoramiczne & Góry Widoki Ten elegancki dom z tr…
$989,011
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Odkryj ekskluzywne wille na wzgórzu w Tali, Pafos oferuje 3- 4 sypialnie, prywatne baseny, p…
$1,36M
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Dom 4 pokoi w Tala, Cypr
Dom 4 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 232 m²
Luksusowe wille na sprzedaż w sercu Tali, Pafos. Usytuowane na hojnych prywatnych działkach …
$767,302
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Mieszkanie 2 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 2
Jest stylowy rozwój, który obejmuje 59 właściwości; przestronne 1- i 2- sypialnia apartament…
$428,053
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Mieszkanie 3 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Prestiżowy i elitarny rozwój składający się z zaledwie 9, 2piętrowych willi, oferujących pan…
$852,718
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Dom 4 pokoi w Tala, Cypr
Dom 4 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Contemporary 4- Sypialnia Bungalow w Tala, Pafos. Ten elegancki, dwupiętrowy dom został zapr…
$908,194
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Mieszkanie 4 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Jest to high- end 4-pokojowa willa przeznaczona dla osób poszukujących luksusu, prywatności …
$1,49M
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Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 454 m²
Obszar ten jest powszechnie uważany za jeden z najbardziej prestiżowych przedmieść Pafos, of…
$2,64M
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Mieszkanie 4 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 366 m²
Obszar ten jest uważany za najbardziej elitarne przedmieścia Pafos i ma jeden z najlepszych …
$2,48M
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Mieszkanie 4 pokoi w Kamares, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Kamares, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 224 m²
Położony w prestiżowej okolicy Melisovuno, w malowniczej miejscowości Tala, rozłożone na wzg…
$871,412
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Dom 3 pokoi w Tala, Cypr
Dom 3 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 283 m²
Nieruchomość jest 3-pokojowy dom z basenem, położony w Tali, zamknięty do centrum wsi i Ma …
$610,731
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Bungalow w Tala, Cypr
Bungalow
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Położony w prestiżowej i bardzo wysublimowanej części Kamares, ten piękny 3-sypialnia, 2-łaz…
$686,119
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Mieszkanie 4 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Wspaniały, architektoniczny bungalow z zapierającą dech w piersiach lokalizacją na zachód i …
$1,04M
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Dom 4 pokoi w Tala, Cypr
Dom 4 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 634 m²
Na sprzedaż: ekskluzywna i unikalna willa z 4 sypialniami w Tali. - Trzypiętrowa rezydencja …
$2,12M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tala, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Ten nowy projekt mieszkalny położony na wzgórzu w spokojnej części Tremitusy oferuje harmoni…
$422,749
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Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 271 m²
Ta wyrafinowana willa z 4 sypialniami uosabia premię mieszkającą w spokojnych zboczach Tali.…
$983,227
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 5 pokojów w Tala, Cypr
Dom 5 pokojów
Tala, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 247 m²
Oszałamiająca willa z pięcioma sypialniami w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Tala, na szczyt…
$1,47M
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Dom 8 pokojów w Tala, Cypr
Dom 8 pokojów
Tala, Cypr
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 800 m²
Luksusowy, 800m ², nowoczesna 8 sypialnia Villa, z prywatnym basenem 12x6 i ogrodem egzotycz…
$2,95M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Prestiżowy i elitarny rozwój składający się z zaledwie 9, 2piętrowych willi, oferujących pan…
$864,241
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Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 271 m²
Ta wyrafinowana willa z 4 sypialniami uosabia premię mieszkającą w spokojnych zboczach Tali.…
$1,37M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 3 pokoi w Kamares, Cypr
Dom 3 pokoi
Kamares, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Dwupiętrowa willa z trzema sypialniami w Kamares, Tala. Parter składa się z otwartego planu …
$1,56M
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Dom 4 pokoi w Tala, Cypr
Dom 4 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 271 m²
Luksusowa willa w Tala, Pafos Każdy dom jest indywidualnie zaprojektowany, łącząc nowoczesną…
$1,37M
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Dom 2 pokoi w Tala, Cypr
Dom 2 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Projekt ten znajduje się w pozycji podniesionej w odległości kilku minut spacerem od malowni…
$453,423
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Mieszkanie 2 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 68 m²
2-pokojowe mieszkanie w Tala, jest to unikalny apartament położony w miejscowości Tala. Ten …
$174,900
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Talas, Cypr

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