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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr

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mieszkania
161
domy
73
234 obiekty total found
Dom 6 pokojów w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 6 pokojów
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Prezentujemy ten piękny 6 sypialnie dom w dzielnicy turystycznej Pyrgos, w odległości spacer…
$1,06M
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VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 318 m²
Ta 3-pokojowa willa znajduje się w pobliżu wszystkich udogodnień i z łatwym dostępem do Lima…
$1,40M
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Mieszkanie 3 pokoi w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 148 m²
Mamy przyjemność ogłosić nasz nowo zakończony projekt renowacji w kompleksie. Położony w obs…
$708,279
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 2 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Ten wspaniały rozwój mieszkalny znajduje się w spokojnej okolicy Pyrgos, Limassol, oferując …
$415,297
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Dom 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Maisonette 3 sypialnie znajduje się w Pyrgos, Limassol. Główne cechy Powierzchnia kryta 128…
$424,453
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Dom 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Wille są wykonane w dwóch stylach - CULTURE i NATURE, odpowiednio, projektant pokazuje bogat…
$8,04M
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VIDI GROUP
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 381 m²
Wille są wykonane w dwóch stylach - CULTURE i NATURE, odpowiednio, projektant pokazuje bogat…
$3,71M
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Ten wspaniały rozwój mieszkalny znajduje się w spokojnej okolicy Pyrgos, Limassol, oferując …
$413,973
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Mieszkanie 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Nowy kompleks mieszkalny oferuje kolekcję pięknie zaprojektowanych apartamentów z jedną, dwo…
$491,719
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Dom 4 pokoi w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Dom 4 pokoi
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 348 m²
Piękna 3 + 1 sypialnia Villa w dzielnicy turystycznej Pyrgos, w odległości spaceru od plaży,…
$1,45M
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Ten wspaniały rozwój mieszkalny znajduje się w spokojnej okolicy Pyrgos, Limassol, oferując …
$389,341
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Mieszkanie 1 pokój w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Piętro 1/5
ekskluzywny Resort, Limassol 's premier high-end Seafront nieruchomości zaprojektowane we ws…
$838,736
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VIDI GROUP
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Willa w Pyrgos Lemesou, Cypr
Willa
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom na sprzeda? 4 + 1 sypialnie i basen na du? ej dzia? ce w Pyrgos.Dom znajduje się na dzia…
$1,82M
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Dom 5 pokojów w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 5 pokojów
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Pyrgos, Limassol działka 650- 700m2, dom 250- 300 m2 5 sypialni, 3 łazienki, oddzielne pra…
$856,000
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
2- Sypialnia Beachfront Apartament - Pyrgos, Limassol Ten prestiżowy apartament z dwoma syp…
$2,09M
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Nowy kompleks mieszkalny oferuje kolekcję pięknie zaprojektowanych apartamentów z jedną, dwo…
$298,018
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Dom 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 404 m²
Wille są wykonane w dwóch stylach - CULTURE i NATURE, odpowiednio, projektant pokazuje bogat…
$3,78M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 2 pokoi w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Dom 2 pokoi
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Przytulna dwupokojowa mała kamienica jest dostępna na sprzedaż w zamkniętym kompleksie miesz…
$801,886
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 1 pokój w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Nowy kompleks mieszkalny oferuje kolekcję pięknie zaprojektowanych apartamentów z jedną, dwo…
$300,715
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Mieszkanie w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie
Pyrgos Lemesou, Cypr
Grunty rolne w miejscowości Pyrgos w Limassol, w strefie Ga4, 10% wskaźnik pokrycia, gęstość…
$69,139
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Willa w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Willa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa na sprzedaż w budowie z nowoczesnym układem, znajduje się w prestiżowej okolicy Amathu…
$815,660
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Mieszkanie 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Nowy kompleks mieszkalny oferuje kolekcję pięknie zaprojektowanych apartamentów z jedną, dwo…
$525,076
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Mieszkanie 1 pokój w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Nowy kompleks mieszkalny oferuje kolekcję pięknie zaprojektowanych apartamentów z jedną, dwo…
$298,018
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Willa w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Willa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 406 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ta nowoczesna, oddzielna willa oferuje 406 m2 luksusowej przestrzeni wnętrza. D…
$5,07M
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Mieszkanie 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Nowy kompleks mieszkalny oferuje kolekcję pięknie zaprojektowanych apartamentów z jedną, dwo…
$465,411
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Dom 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 401 m²
Wille są wykonane w dwóch stylach - CULTURE i NATURE, odpowiednio, projektant pokazuje bogat…
$3,77M
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Ten nowy kompleks mieszkalny jest miejscem dla elity, oferując łącznie 85 całkowicie różnych…
$1,19M
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Mieszkanie 4 pokoi w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 163 m²
Ta luksusowa willa, położona w malowniczej okolicy Limassol Pyrgos, oferuje idealne miejsce …
$1,44M
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Dom 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 470 m²
Wille są wykonane w dwóch stylach - CULTURE i NATURE, odpowiednio, projektant pokazuje bogat…
$4,85M
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 4/7
Szczegóły dotyczące apartamentu G502: Powierzchnia wewnętrzna - 145 m² Zadaszona weranda -…
$2,35M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr

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