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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Koinoteta Parekklesias, Cypr

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penthouse’y
7
1 pokojowe
27
2 pokojowe
74
3 pokojowe
28
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4 obiekty total found
Mieszkanie w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie
Parekklisia, Cypr
Ten ekspansywny grunt rolniczy, położony w Parekklizji, stanowi wyjątkową okazję do rozwoju.…
$403,313
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Mieszkanie 5 pokojów w Koinoteta Parekklesias, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Koinoteta Parekklesias, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 424 m²
Odkryj zwieńczenie luksusu mieszkającego z tą oszałamiającą willą 424 m ² w Parekklizji, spo…
$1,73M
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Mieszkanie 4 pokoi w Koinoteta Parekklesias, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Koinoteta Parekklesias, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Cztery sypialnie Maisonnette znajduje się w Agios Thyconas i blisko czterech i pięciu hoteli…
$610,731
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Mieszkanie 4 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Parekklisia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 197 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowa rezydencja z widokiem panoramicznym na pierwszej linii morza, Limassol, Cypr Oferujemy…
$3,73M
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Parekklesias, Cypr

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