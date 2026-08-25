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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Koinoteta Mones Lemesou, Cypr

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mieszkania
62
domy
49
111 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Moni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 1
Położony w Kolossaiou, Petrou i Pavlou obszarze Limassol, Cypr, ten kompleks mieszkalny ofer…
$497 702
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$504 647
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Mieszkanie w Moni, Cypr
Mieszkanie
Moni, Cypr
Położony na granicy Pyrgos, grunt jest idealny do stałego zamieszkania i jest blisko do wszy…
$345 697
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie w Moni, Cypr
Mieszkanie
Moni, Cypr
Ziemia mieszkalna na sprzedaż w Moni (Slavvides), Limassol Doskonała okazja do nabycia dzia…
$520 851
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Mieszkanie 4 pokoi w Moni, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Moni, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 241 m²
Te nowoczesne wille, położone w malowniczym przedmieściu wschodniej części Limassol, doskona…
$1,06M
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Dom 3 pokoi w Moni, Cypr
Dom 3 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
3-Sypialnia Villa - Nowoczesny komfort w otoczeniu przyrody w pobliżu Limassol Opis ogólny T…
$519 694
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Mieszkanie 2 pokoi w Moni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Nowy projekt jest rozwijany w Moni Village, Limassol. Składa się z 11 oddzielonych 2 i 3 dom…
$380 266
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Dom 3 pokoi w Moni, Cypr
Dom 3 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 209 m²
Trzysypialnia Willa z Expansive Layout, widoki na morze i opcjonalny basen w Moni, Limassol …
$549 788
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Dom 2 pokoi w Moni, Cypr
Dom 2 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego nowego rozwoju znajduje się w spokojnej miejscowości Moni, Limas…
$407 009
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Dom 4 pokoi w Moni, Cypr
Dom 4 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 151 m²
Wioska i dolina Moni, jeden z najbardziej prestiżowych przedmieść Limassol, cieszy się najle…
$404 160
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Mieszkanie 2 pokoi w Moni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Piętro 1
This Apartment in Moni is where tranquility meets convenience, offering an exclusive gated c…
$320 613
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Mieszkanie 2 pokoi w Moni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Moni, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Otoczony naturą, zaledwie kilka minut od Limassol, zamknięty kompleks mieszkalny tworzy, łąc…
$320 474
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Mieszkanie 2 pokoi w Moni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Piętro 2/3
Discover effortless modern living, a new contemporary development in the desirable Petrou & …
$486 128
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$891 235
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Mieszkanie 2 pokoi w Moni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 1
Przestronny, nowoczesny apartament z dwupokojową sypialnią w stylowej nowej zabudowie mieszk…
$407 422
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$590 298
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Mieszkanie 3 pokoi w Moni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1
Trzy samodzielne apartamenty z jedną sypialnią, każdy z własnym balkonem Powierzchnia całkow…
$461 822
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Mieszkanie 2 pokoi w Moni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 3/4
2- Sypialnia Apartament - Contemporary Comfort w spokojne ustawienie Dwupokojowe apartamenty…
$509 277
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$567 149
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
Przestronny drewniany dom z trzema sypialniami starannie zaprojektowany dla rodzin, które ce…
$503 490
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Ta atrakcyjna willa z trzema sypialniami znajduje się w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Moni…
$868 086
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Mieszkanie 3 pokoi w Moni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Moni, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Miasto Limassol szybko się rozwija, a podmiejskie nieruchomości stają się coraz bardziej pop…
$631 864
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$549 788
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Mieszkanie w Moni, Cypr
Mieszkanie
Moni, Cypr
Doskonała okazja do nabycia gruntów rolnych w spokojnej i południowej-po miejscowości Moni, …
$115 930
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Dom 3 pokoi w Moni, Cypr
Dom 3 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Piękny 3-pokojowy dom położony w pobliżu Monte Caputo, oferując komfort i nowoczesną wydajno…
$671 320
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Mieszkanie 1 pokój w Moni, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Moni, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 1
Nowoczesny apartament w stylowym nowym rozwoju w pożądanym obszarze apostolskim Petros & Pav…
$369 226
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Penthouse w Moni, Cypr
Penthouse
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Piętro 3/3
Ten wspaniały dwupoziomowy penthouse oferuje niezrównaną mieszankę elegancji, komfortu i zap…
$693 311
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Dom 2 pokoi w Moni, Cypr
Dom 2 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 2
Ten dwupokojowy dom oferuje idealne połączenie nowoczesnego designu, funkcjonalnego układu i…
$381 958
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Dom 4 pokoi w Moni, Cypr
Dom 4 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
4-sypialnia Dom Ten piękny dom oferuje cztery przestronne sypialnie, trzy nowoczesne łazienk…
$596 086
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Dom 3 pokoi w Moni, Cypr
Dom 3 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 213 m²
Three-Bedroom Villa with Expansive Layout, Sea Views, and Optional Pool in Moni, Limassol T…
$557 890
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Mones Lemesou, Cypr

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