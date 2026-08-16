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Wille z basenem na sprzedaż w Koinoteta Chloraka, Cypr

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Chloraka
122
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8 obiektów total found
Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 504 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa at The Gallery, Paphos — ideal for large families or t…
$1,83M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 400 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa at The Gallery, Paphos — perfect for large families or…
$2,46M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
For sale: 3-bedroom, 2-bathroom villa in LIBRA, an exclusive gated community in Chloraka, Pa…
$516,337
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 182 m²
For sale: Exclusive 4-bedroom hilltop villa in Chloraka. This modern hilltop villa combin…
$1,20M
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Willa 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Willa 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 151 m²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia Τhekla - Famagusta…
$466,922
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Olivia Homes seamlessly integrate elegance with practicality, delivering contemporary comfor…
$921,233
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TekceTekce
Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 5
Olivia Homes seamlessly integrate elegance with practicality, delivering contemporary comfor…
$1,19M
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Willa 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Willa 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 151 m²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia hekla - Famagusta …
$468,922
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Chloraka, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
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