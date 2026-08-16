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Wille nad morzem na sprzedaż w Koinoteta Chloraka, Cypr

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Chloraka
122
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9 obiektów total found
Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 352 m²
Luksusowy 4-Sypialnia Coastal Villa w Pafos - zaledwie 300 m od plaży Ta wyjątkowa willa pr…
$2,94M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 352 m²
uxury Coastal Villas in Chloraka, Pafos - Nowoczesne śródziemnomorskie życie Ten ekskluzywn…
$3,19M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 352 m²
uxury Coastal Villas in Chloraka, Pafos - Nowoczesne śródziemnomorskie życie Ten ekskluzywn…
$3,19M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
3- Sypialnia Modern Villa - Podsumowanie Stylowa i nowoczesna willa z trzema sypialniami za…
$1,11M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 352 m²
Luksusowy 4-Sypialnia Coastal Villa w Pafos - zaledwie 300 m od plaży Ta wyjątkowa willa pr…
$2,94M
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Willa 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Willa 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 181 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 4 — nowoczesna willa z 3 sypialniami, prywatnym basenem 3×6 m i zadaszonym tarasem 37 …
$752,279
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TekceTekce
Willa 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Willa 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 176 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 1 — nowoczesna willa z 3 sypialniami, prywatnym basenem 3×6 m i tarasem 36 m², zaledwi…
$775,788
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Willa 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Willa 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 176 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 2 — nowoczesna willa z 3 sypialniami, prywatnym basenem 3×6 m i tarasem 36 m², zaledwi…
$764,034
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Willa 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Willa 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 3 — nowoczesna willa z 3 sypialniami, prywatnym basenem 3×6 m i tarasem 36,7 m², zaled…
$764,034
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Chloraka, Cypr

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