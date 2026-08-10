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Wille nad morzem na sprzedaż w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

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13 obiektów total found
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 775 m²
Odkryj rzadką okazję do posiadania wyjątkowej luksusowej willi offplan w Ayios Tychonas, Lim…
$3,86M
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 330 m²
Luksusowy Ultra nowoczesna 4 sypialnia willa znajduje się w Agios Tychonas obszarze Limassol…
$3,72M
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 737 m²
Luksusowe cztery sypialnie plus jeden, Villa w prestiżowych Agios Tychonas Hills jest dostęp…
$5,59M
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 571 m²
Elitarny projekt dwóch luksusowych domów w prywatnym i spokojnym obszarze Agios Tychonas, kt…
$3,59M
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Opis własności Odkryj tę elegancką i wyjątkowo przestronną willę z 4 sypialniami, doskonale…
$3,42M
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 775 m²
Odkryj rzadką okazję do posiadania wyjątkowej luksusowej willi offplan w Ayios Tychonas, Lim…
$3,86M
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 837 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Ayios Tychonas, tuż przy autostradzie i przy we…
$4,51M
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 330 m²
Luksusowy Ultra nowoczesna 4 sypialnia willa znajduje się w Agios Tychonas obszarze Limassol…
$3,72M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 837 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Ayios Tychonas, tuż przy autostradzie i przy we…
$4,51M
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 370 m²
PLOT SIZE: 1234 SQM VILLA SIZE: 370 SQM ELEWACJA PLOT: 240 M nad poziomem morza Dwie podłogi…
$6,31M
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 737 m²
Luksusowe cztery sypialnie plus jeden, Villa w prestiżowych Agios Tychonas Hills jest dostęp…
$5,60M
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 571 m²
Elitarny projekt dwóch luksusowych domów w prywatnym i spokojnym obszarze Agios Tychonas, kt…
$3,59M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
W prestiżowej dzielnicy Agios Tychonas, ta wyjątkowa nowoczesna rezydencja oferuje luksusowe…
$2,24M
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
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