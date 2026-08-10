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Wille z basenem na sprzedaż w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

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4 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Willa 4 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 315 m²
Luksusowa willa z czterema sypialniami w budowie, z piwnicą, na sprzedaż w Kalogiroi - prowi…
$1,29M
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Willa 6 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Willa 6 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 6
Powierzchnia 700 m²
Luksusowa dwupiętrowa willa na sprzedaż, a także niezależny duży dom z jedną sypialnią i duż…
$1,30M
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Willa 4 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Willa 4 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 276 m²
Four bedroom luxury villa under construction, with basement, for sale in Kalogiroi - Limasso…
$1,30M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 5 pokojów w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Willa 5 pokojów
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Pokoje 5
Powierzchnia 401 m²
Five bedroom luxury villa under construction for sale in Germasogia - Limassol province, wit…
$1,68M
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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