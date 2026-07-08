Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Agiou Tychona
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

;
wille
64
szeregowcy
3
bliźniaki
5
6 obiektów total found
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 571 m²
Elitarny projekt dwóch luksusowych domów w prywatnym i spokojnym obszarze Agios Tychonas, kt…
$3,59M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 571 m²
Elitarny projekt dwóch luksusowych domów w prywatnym i spokojnym obszarze Agios Tychonas, kt…
$3,59M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 775 m²
Odkryj rzadką okazję do posiadania wyjątkowej luksusowej willi offplan w Ayios Tychonas, Lim…
$3,86M
Zostaw prośbę
Value OneValue One
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 837 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Ayios Tychonas, tuż przy autostradzie i przy we…
$4,51M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 837 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Ayios Tychonas, tuż przy autostradzie i przy we…
$4,51M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 775 m²
Odkryj rzadką okazję do posiadania wyjątkowej luksusowej willi offplan w Ayios Tychonas, Lim…
$3,86M
Zostaw prośbę
TekceTekce

Parametry nieruchomości w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się