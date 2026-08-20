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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Fasoula Lemesou, Cypr

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mieszkania
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16 obiektów total found
Willa w Fasoula Lemesou, Cypr
Willa
Fasoula Lemesou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 200 m²
Bali House A - unikalny dom w Palodia, Limassol, gdzie zainspirowana Balią architektura spot…
$1,10M
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Dom 4 pokoi w Fasoula Lemesou, Cypr
Dom 4 pokoi
Fasoula Lemesou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 266 m²
Nowa, luksusowa willa z 4 sypialniami w ekskluzywnym zabudowie na wzgórzu w południowej częś…
$682,894
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 5 pokojów w Fasoula Lemesou, Cypr
Dom 5 pokojów
Fasoula Lemesou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 393 m²
Brand-nowy luksusowy 5-sypialnia oddzielona willa w ekskluzywnym rozwoju na wzgórzu w połudn…
$1,12M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Fasoula Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Fasoula Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 238 m²
Nowa luksusowa 3-pokojowa willa w ekskluzywnym zabudowie na wzgórzu w południowo-po Fasoula …
$619,234
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Fasoula Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Fasoula Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 233 m²
Nowa luksusowa 3-pokojowa willa w ekskluzywnym zabudowie na wzgórzu w południowo-po Fasoula …
$619,234
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie w Fassoula, Cypr
Mieszkanie
Fassoula, Cypr
Ziemia na sprzedaż w pięknej wiosce Fasoulla. To doskonałe miejsce na widok wsi i jest ideal…
$1,00M
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Fasoula Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Fasoula Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 232 m²
3 nowe domy w budowie w obszarze Fassola Limassol dwa półokrągłe i jeden oddzielony Powierz…
$729,192
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Fasoula Lemesou, Cypr
Dom 4 pokoi
Fasoula Lemesou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 264 m²
Nowa, luksusowa willa z 4 sypialniami w ekskluzywnym zabudowie na wzgórzu w południowej częś…
$665,532
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 5 pokojów w Fassoula, Cypr
Dom 5 pokojów
Fassoula, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 460 m²
Na sprzedaż jest oszałamiający dom w uroczej miejscowości Fasoula Lemesou. Ten pięknie zapro…
$2,29M
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol District, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 195 m²
$1,07M
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol District, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 204 m²
Three bedroom penthouse apartment with roof garden under construction for sale in Panthea - …
$1,10M
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Willa w Limassol District, Cypr
Willa
Limassol District, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ta oszałamiająca willa jest oferowana w projekcie w prestiżowej okolicy Ayios A…
$3,37M
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Mieszkanie 4 pokoi w Fassoula, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Fassoula, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 1
New complex of villas close to a highway, Fasoula, Cyprus We offer high-quality villas with…
$782,490
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol District, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 159 m²
$1,12M
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol District, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 145 m²
Na sprzedaż nowy apartament z trzema sypialniami i ogrodem na dachu w dzielnicy turystycznej…
$1,10M
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol District, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 145 m²
Na sprzedaż nowy apartament z trzema sypialniami i ogrodem na dachu w dzielnicy turystycznej…
$1,10M
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Parametry nieruchomości w Fasoula Lemesou, Cypr

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