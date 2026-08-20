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Mieszkania na sprzedaż w Fasoula Lemesou, Cypr

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7 obiektów total found
Mieszkanie w Fassoula, Cypr
Mieszkanie
Fassoula, Cypr
Ziemia na sprzedaż w pięknej wiosce Fasoulla. To doskonałe miejsce na widok wsi i jest ideal…
$1,00M
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol District, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 195 m²
$1,07M
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol District, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 204 m²
Three bedroom penthouse apartment with roof garden under construction for sale in Panthea - …
$1,10M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 4 pokoi w Fassoula, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Fassoula, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 1
New complex of villas close to a highway, Fasoula, Cyprus We offer high-quality villas with…
$782,490
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol District, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 159 m²
$1,12M
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol District, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 145 m²
Na sprzedaż nowy apartament z trzema sypialniami i ogrodem na dachu w dzielnicy turystycznej…
$1,10M
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol District, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 145 m²
Na sprzedaż nowy apartament z trzema sypialniami i ogrodem na dachu w dzielnicy turystycznej…
$1,10M
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Parametry nieruchomości w Fasoula Lemesou, Cypr

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