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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Chloraka, Cypr

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mieszkania
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614 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Chloraka, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 235 m²
Ten kameralny projekt nowoczesnych willi znajduje się w jednym z dawna utrwalonych obszarów …
$1,02M
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Dom 4 pokoi w Chloraka, Cypr
Dom 4 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 334 m²
Czteropokojowe luksusowe bungalow znajduje się w dolnej Chloraka pieszo do plaży. W cichej d…
$1,53M
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Dom 4 pokoi w Chloraka, Cypr
Dom 4 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 272 m²
Ten niesamowity projekt składa się z 5 willi i znajduje się w strefie przybrzeżnej Chlorakas…
$2,06M
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Mieszkanie 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Piętro 2/3
Projekt ten obejmuje 32 nieskazitelnie zaprojektowane apartamenty, z których każdy oferuje i…
$647,773
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
1 Sypialnia. Mieszkańcy mogą wybrać stylowe studio, 1 i 2-pokojowe apartamenty, i maizonette…
$268,307
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Wyjątkowy projekt składający się z 8 nowoczesnych apartamentów. Położony w chloraka, w Melan…
$415,603
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
CIRVIS — Modern Two-Bedroom Apartments in Paphos The two-bedroom apartments at CIRVIS off…
$398,988
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Mieszkanie 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 187 m²
O własności Luksusowa, oddzielna willa znajduje się w spokojnej okolicy Chloraka, Pafos, kt…
$564,638
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Stan-of-the-art projektu jest adresem, który zapiera dech w piersiach od momentu wejścia. Te…
$1,66M
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Bungalow w Chloraka, Cypr
Bungalow
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Contemporary One- Sypialnia Semi-Oddzielony kamienica dla Refined Coastal Living in Pafos O…
$524,512
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Mieszkanie 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Na sprzedaż: pięknie odrestaurowana willa w południowej części miejscowości Chlorakas. Ten n…
$580,153
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Kawalerka 1 pokój w Chloraka, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2
Studio Apartment. Mieszkańcy mogą wybrać stylowe studio, 1 i 2-pokojowe apartamenty, i maizo…
$205,511
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Elegancki 3-Sypialnia Willa z panoramicznymi widokiem na morze - Chloraka, Pafos Ta willa z …
$641,990
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 2
2 Sypialnia Apartament. Zwrócono jednakową uwagę na środowisko akustyczne. Pełne-wysokość po…
$381,724
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
LUKSURY TRZY SYPIALNIA WILLA Z NIEZABUDOWANYCH MORZA WIEDZY!!! Ta luksusowa willa znajduje …
$955,851
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Mieszkanie 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Wyjątkowy projekt składający się z 8 nowoczesnych apartamentów. Położony w chloraka, w Melan…
$531,048
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 153 m²
Na sprzedaż znajduje się oszałamiająca willa jednoosobowa ukończona w 2024 roku, oferująca n…
$920,953
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Mieszkanie w Chloraka, Cypr
Mieszkanie
Chloraka, Cypr
Odkryj wyjątkową okazję inwestycyjną w Choraka, Pafos. Wspaniały kawałek ziemi w doskonałej…
$9,22M
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Mieszkanie 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Luksusowe domy na wzgórzach położone w miejscowości Chloraka, zaledwie kilka kroków od wybrz…
$494,346
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Mieszkanie 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 187 m²
O własności Luksusowa, oddzielna willa znajduje się w spokojnej okolicy Chloraka, Pafos, kt…
$564,638
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Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 89 m²
Opis przedmiotu: Cirvis Residences to strzeżony budynek mieszkalny w Dolnej Chlorace, w pobl…
$416,791
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Dom 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3 SYPIALNIA DOM - MODERN COASTAL LIVING WITH PRIVATE POOL Ten pięknie zaprojektowany dom z t…
$751,880
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Ten ekskluzywny, otoczony murem rozwój oferuje styl życia, w którym luksus, komfort i spokój…
$429,607
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Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Doświadcz nowoczesnego śródziemnomorskiego życia w tej ekskluzywnej kolekcji 20 rezydencji w…
$282,313
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Dom 5 pokojów w Chloraka, Cypr
Dom 5 pokojów
Chloraka, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 357 m²
Kolekcja tych luksusowych prywatnych rezydencji znajduje się w wyjątkowej lokalizacji miasta…
$2,24M
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Mieszkanie 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Na sprzedaż jest przestronna willa w spokojnej okolicy w Chlorakas. Ta dobrze utrzymująca si…
$869,363
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Dom 5 pokojów w Chloraka, Cypr
Dom 5 pokojów
Chloraka, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 263 m²
Ta luksusowa willa jest położony zaledwie 300 metrów od brzegu morza w bardzo poszukiwanym o…
$1,58M
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Mieszkanie 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Nowoczesny kompleks Boutique w Pafos - 2 & 3 Apartamenty w sypialni Odkryj stylowy nowy kom…
$417,141
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Mieszkanie 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Piętro 2/2
Ten przestronny apartament z trzema sypialniami jest przeznaczony do życia na wysokim wybrze…
$455,748
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Dom 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Położony w malowniczej miejscowości Chloraka, zaledwie kilka minut od tętniącego życiem serc…
$211,534
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