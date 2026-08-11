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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Agia Marinouda, Cypr

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mieszkania
45
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33
78 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 2
2- Sypialnia Apartament w Prestistious Nowa Wspólnota Mieszkaniowa Odkryj współczesne mieszk…
$574,408
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Agia Marinouda, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 2
1-Sypialnia Apartament w Prestistious Nowa Wspólnota Mieszkaniowa Odkryj współczesne mieszka…
$343,258
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Agia Marinouda, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1
1-Sypialnia Apartament w Prestistious Nowa Wspólnota Mieszkaniowa Odkryj współczesne mieszka…
$349,037
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Agia Marinouda, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 2
1-Sypialnia Apartament w Prestistious Nowa Wspólnota Mieszkaniowa Odkryj współczesne mieszka…
$349,499
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Piętro 2
2- Sypialnia Apartament w Prestistious Nowa Wspólnota Mieszkaniowa Odkryj współczesne mieszk…
$694,606
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Piętro 2
3- Sypialnia Apartament w Prestiżowy Nowa Wspólnota Mieszkaniowa Odkryj współczesne mieszkan…
$878,370
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 1
2- Sypialnia Apartament w Prestistious Nowa Wspólnota Mieszkaniowa Odkryj współczesne mieszk…
$577,875
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 324 m²
Piętro 3
4-Sypialnia Apartament w Prestistious Nowa Wspólnota Mieszkaniowa Odkryj współczesne mieszka…
$1,75M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
W samym sercu żądanej i dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Geroskipu powstaje zamknięty …
$577,875
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Mieszkanie 4 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 330 m²
Doświadcz wyjątkowego poziomu nowoczesnego życia w tym przestronnym czteropokojowym, czteroł…
$1,73M
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Nowoczesny dom jednoosobowy, w budowie w spokojnej okolicy Ayia Marinuda. Dom m…
$696,942
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Mieszkanie 4 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 406 m²
Doświadcz luksusu życia w Agia Marinouda, Pafos, z eleganckich apartamentów, flathouses, pen…
$1,85M
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Doświadcz nowoczesnego życia w tej ekskluzywnej kolekcji 4 jednopokojowych willi położonych …
$576,071
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Mieszkanie 4 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 295 m²
Ciesz się współczesnym mieszkaniem w tym wyjątkowym, czteropokojowym apartamencie na parterz…
$1,02M
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Mieszkanie 2 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Położony w spokojnej okolicy Agia Marinuda, zaledwie kilka minut od centrum Pafos, ten nowoc…
$562,949
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Dom 3 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Dom 3 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Nowoczesne wille na sprzedaż w Agia Marinouda, Pafos - Near Elea Golf. Odkryj kolejny wyjątk…
$568,411
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Mieszkanie 2 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 196 m²
Ciesz się stylem życia określonym przez jakość, komfort i nowoczesny design w tym eleganckim…
$668,110
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Dom 3 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Dom 3 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 174 m²
Ekstra kolekcja 15 luksusowych willi z trzema sypialniami w dzielnicy mieszkalnej Agia Marin…
$641,021
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Trzysypialnia Villa - Nowoczesny komfort spełnia zrównoważone życie Ta ekskluzywna willa z t…
$553,739
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Doświadcz nowoczesnego życia w tej ekskluzywnej kolekcji 4 jednopokojowych willi położonych …
$559,909
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Mieszkanie 2 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Ten stylowy nowy dwupokojowy apartament na pierwszym piętrze jest teraz dostępny w ekskluzyw…
$674,974
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Dom 3 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Dom 3 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Fantastyczny rozwój 3 lub 4 sypialnie oddzielone i 3 sypialnie częściowo oddzielone rezydenc…
$811,680
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Mieszkanie 2 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 132 m²
Doświadczenie współczesne Morze Śródziemne mieszkające w jednym z najbardziej pożądanych obs…
$426,177
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Odkryj luksusowe wzgórze z zapierającym dech w piersiach widokiem na Morze Śródziemne. Te n…
$782,085
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Dom 4 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Dom 4 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
4 sypialnie dom wszystkie na jednym poziomie o wewnętrznej powierzchni pokrytej 240m2 plus i…
$1,00M
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
4- Sypialnia Modern Villa - Agia Marinouda, Pafos Ta nowoczesna willa z 4 sypialniami, poło…
$1,66M
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Położony w spokojnej okolicy Agia Marinuda, zaledwie kilka minut od centrum Pafos, ten nowoc…
$850,107
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Dom 3 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Dom 3 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Fantastyczny rozwój 3 lub 4 sypialnie oddzielone i 3 sypialnie częściowo oddzielone rezydenc…
$573,634
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Mieszkanie 1 pokój w Agia Marinouda, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Doświadcz współczesnego luksusu w Agia Marinouda, Pafos, w wyjątkowej społeczności mieszkaln…
$345,953
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Mieszkanie 2 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Położony w spokojnej okolicy Agia Marinuda, zaledwie kilka minut od centrum Pafos, ten nowoc…
$565,342
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Parametry nieruchomości w Agia Marinouda, Cypr

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