Kompleks mieszkalny Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy

🌟 Wyndham Garden BKK1 (UC88 Tower) - Poziom 5 RR w sercu Phnom Penh
Apartament Premium w jednym z najbardziej prestiżowych projektów stolicy Kambodży.
45- piętrowy hotel i wieżowiec mieszkalny klasy międzynarodowej w legendarnej dzielnicy BKK1.
To nie tylko nieruchomości.
To jest adres, który tworzy status właściciela.
Więc...
📍 Lokalizacja: Boeng Keng Kang 1 (BKK1)
Głównym centrum biznesowym i mieszkalnym Phnom Penh jest obszar ambasad, centrów biznesowych, wysokiej gastronomii i międzynarodowej okolicy.
BKK1 jest tradycyjnie uważany za najbardziej prestiżowy obszar miasta ze stałym zapotrzebowaniem na wynajem i zakup.
Więc...
🏢 O projekcie
Format: 5-gwiazdkowy hotel + prywatne rezydencje
• Podłogi: 45 pięter
• Wyndham International Hotel Standard
• Rozrachunek (przekazanie): IV kwartał 2026 r.
Projekt łączy usługi hotelowe klasy światowej i prywatność premium rezydencji.
Architektura, inżynieria i koncepcja koncentrują się na segmencie życia luksusowego / premium.
Więc...
✨ Poziom 5 ▼ Infrastruktura
• Panoramiczny basen nieskończoności
• Restauracja i saloniki
Wino / Whiskey / Cygara
• Centrum fitness Premium
• Odbiór i concierge 24 / 7
• Inteligentne technologie zarządzania
• Prywatne windy i obszary usługowe
To stworzyło format życia porównywalny do życia w wysokiej klasy międzynarodowym hotelu.
Więc...
💰 Podstawowa cena od dewelopera od $130.000
💎 Opcje zakupu z rabatami 10- 15%
Więc...
📈 Atrakcyjność inwestycyjna
✔ segment premium nieruchomości
✔ Najbardziej płynna dzielnica stolicy - BKK1
✔ Dochody w dolarach
✔ Wysoki popyt na wynajem za granicą i przedsiębiorstwa
✔ Wzrost wartości aktywów w centrum miasta
Projekty takie tworzą długoterminowe strategie kapitalizacji, a nie transakcje krótkoterminowe.
🚩 Znaczenie ceny i warunków określają podczas stosowania
Więc...
🤝 Pełne wsparcie transakcji
• Praca bezpośrednio na ceny dewelopera
• Przegląd prawny
• Bezpieczne obliczenia
• Konsultacje dotyczące czynszu i rentowności
• Wsparcie po zakupie
Więc...
📞 Skontaktuj się ze mną na osobiste konsultacje.
Dostarczę plany, obliczenia inwestycji i pomogę wybrać najlepszą strategię zakupu.