  Kambodża
  Khan Daun Penh
  Kompleks mieszkalny Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy

Khan Daun Penh, Kambodża
$130,000
28
Data aktualizacji: 15.02.2026

  • Kraj
    Kambodża
  • Region / Państwo
    Phnom Penh
  • Miasteczko
    Khan Daun Penh

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    45

  • Ochrona

  • Parking

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

🌟 Wyndham Garden BKK1 (UC88 Tower) - Poziom 5 RR w sercu Phnom Penh

Apartament Premium w jednym z najbardziej prestiżowych projektów stolicy Kambodży.
45- piętrowy hotel i wieżowiec mieszkalny klasy międzynarodowej w legendarnej dzielnicy BKK1.

To nie tylko nieruchomości.
To jest adres, który tworzy status właściciela.

Więc...

📍 Lokalizacja: Boeng Keng Kang 1 (BKK1)
Głównym centrum biznesowym i mieszkalnym Phnom Penh jest obszar ambasad, centrów biznesowych, wysokiej gastronomii i międzynarodowej okolicy.

BKK1 jest tradycyjnie uważany za najbardziej prestiżowy obszar miasta ze stałym zapotrzebowaniem na wynajem i zakup.

Więc...

🏢 O projekcie

Format: 5-gwiazdkowy hotel + prywatne rezydencje
• Podłogi: 45 pięter
• Wyndham International Hotel Standard
• Rozrachunek (przekazanie): IV kwartał 2026 r.

Projekt łączy usługi hotelowe klasy światowej i prywatność premium rezydencji.

Architektura, inżynieria i koncepcja koncentrują się na segmencie życia luksusowego / premium.

Więc...

✨ Poziom 5 ▼ Infrastruktura

• Panoramiczny basen nieskończoności
• Restauracja i saloniki
Wino / Whiskey / Cygara
• Centrum fitness Premium
• Odbiór i concierge 24 / 7
• Inteligentne technologie zarządzania
• Prywatne windy i obszary usługowe

To stworzyło format życia porównywalny do życia w wysokiej klasy międzynarodowym hotelu.

Więc...

💰 Podstawowa cena od dewelopera od $130.000

💎 Opcje zakupu z rabatami 10- 15%

Więc...

📈 Atrakcyjność inwestycyjna

✔ segment premium nieruchomości
✔ Najbardziej płynna dzielnica stolicy - BKK1
✔ Dochody w dolarach
✔ Wysoki popyt na wynajem za granicą i przedsiębiorstwa
✔ Wzrost wartości aktywów w centrum miasta

Projekty takie tworzą długoterminowe strategie kapitalizacji, a nie transakcje krótkoterminowe.

🚩 Znaczenie ceny i warunków określają podczas stosowania

Więc...

🤝 Pełne wsparcie transakcji

• Praca bezpośrednio na ceny dewelopera
• Przegląd prawny
• Bezpieczne obliczenia
• Konsultacje dotyczące czynszu i rentowności
• Wsparcie po zakupie

Więc...

📞 Skontaktuj się ze mną na osobiste konsultacje.

Dostarczę plany, obliczenia inwestycji i pomogę wybrać najlepszą strategię zakupu.

Khan Daun Penh, Kambodża

