Kompleks mieszkalny Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy

🌟 Wyndham Garden BKK1 (UC88 Tower) - Poziom 5 RR w sercu Phnom Penh

Apartament Premium w jednym z najbardziej prestiżowych projektów stolicy Kambodży.

45- piętrowy hotel i wieżowiec mieszkalny klasy międzynarodowej w legendarnej dzielnicy BKK1.

To nie tylko nieruchomości.

To jest adres, który tworzy status właściciela.

📍 Lokalizacja: Boeng Keng Kang 1 (BKK1)

Głównym centrum biznesowym i mieszkalnym Phnom Penh jest obszar ambasad, centrów biznesowych, wysokiej gastronomii i międzynarodowej okolicy.

BKK1 jest tradycyjnie uważany za najbardziej prestiżowy obszar miasta ze stałym zapotrzebowaniem na wynajem i zakup.

🏢 O projekcie

Format: 5-gwiazdkowy hotel + prywatne rezydencje

• Podłogi: 45 pięter

• Wyndham International Hotel Standard

• Rozrachunek (przekazanie): IV kwartał 2026 r.

Projekt łączy usługi hotelowe klasy światowej i prywatność premium rezydencji.

Architektura, inżynieria i koncepcja koncentrują się na segmencie życia luksusowego / premium.

✨ Poziom 5 ▼ Infrastruktura

• Panoramiczny basen nieskończoności

• Restauracja i saloniki

Wino / Whiskey / Cygara

• Centrum fitness Premium

• Odbiór i concierge 24 / 7

• Inteligentne technologie zarządzania

• Prywatne windy i obszary usługowe

To stworzyło format życia porównywalny do życia w wysokiej klasy międzynarodowym hotelu.

💰 Podstawowa cena od dewelopera od $130.000

💎 Opcje zakupu z rabatami 10- 15%

📈 Atrakcyjność inwestycyjna

✔ segment premium nieruchomości

✔ Najbardziej płynna dzielnica stolicy - BKK1

✔ Dochody w dolarach

✔ Wysoki popyt na wynajem za granicą i przedsiębiorstwa

✔ Wzrost wartości aktywów w centrum miasta

Projekty takie tworzą długoterminowe strategie kapitalizacji, a nie transakcje krótkoterminowe.

🚩 Znaczenie ceny i warunków określają podczas stosowania

🤝 Pełne wsparcie transakcji

• Praca bezpośrednio na ceny dewelopera

• Przegląd prawny

• Bezpieczne obliczenia

• Konsultacje dotyczące czynszu i rentowności

• Wsparcie po zakupie

