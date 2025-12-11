  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Sianukvil

Sihanoukville, Kambodża
od
$47,823
VAT
BTC
0.5688444
ETH
29.8155645
USDT
47 281.7998013
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
12
ID: 33066
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Kambodża
  • Region / Państwo
    Khaet Preah Sihanouk
  • Okolica
    Preah Sihanouk Municipality
  • Miasto
    Sihanoukville

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    30

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Opis projektu.

Time Square 10 to trzy wieże mieszkalne na pierwszej linii plaży Otrec 1 w Sianoukville. Apartament z balkonem i widokiem na morze. Infrastruktura rekreacyjna 4 *. Wszystko jest organizowane przez dewelopera Megakim World Corroning Ltd z potwierdzoną reputacją, z rejestracją nieruchomości w formacie Freehold. Projekt jest na etapie początkowym - wchodzisz po cenie minimalnej, przed rozpoczęciem głównego wzrostu.

Rodzaje apartamentów: 1 sypialnia + jadalnia

Własność: Certyfikat użytkowania na 50 + 50 lat

Termin: 2028.

Apartament w obiekcie w obiecującej lokalizacji w Kambodża

  • Kompletna dokumentacja autoryzacji
  • Prawa własności dla cudzoziemców na okres 50 + lat
  • Preferencyjne traktowanie podatkowe osób fizycznych
  • Apartamenty są Turned- key
  • Różne raty do 4 lat

Infrastruktura:

Mieszkańcy i goście kompleksu mają dostęp do infrastruktury społecznej i rozrywkowej

  • Recepcja okrągłego zegara
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Joga i sala medytacyjna z widokiem na morze
  • Sala sportowa 352 m2 z widokiem na morze
  • Parking własny
  • Basen Infiniti 495 m2
  • Obsługa hotelowa
  • Nadzór wideo
  • Pasek Open- air
  • Bezpieczeństwo okrągłego zegara
  • Zobacz salon na dachu
  • Poker room
  • Lounge cygara obszar
  • Kino
  • Sale konferencyjne

Korzyści z inwestycji

1. Zakwaterowanie sezonowe

Idealne rozwiązanie na rodzinne wakacje w Azji Południowo-Wschodniej

Wszystkie niezbędne infrastruktury bez opuszczania kompleksu

2. Czynsze

Dzięki bogatej infrastrukturze turystycznej i stale rosnącemu przepływowi turystycznemu, w połączeniu z międzynarodową firmą zarządzającą, strategia wynajmu jest prosta i atrakcyjna.

3. Płynność składnika aktywów

Jedyny projekt z własnością, który zapewnia wysoką płynność wśród lokalnej ludności

5. Wzrost cen

Takie zintegrowane projekty są bardzo popularne w Kambodży i wykazują średni wzrost 2X na horyzoncie 5 lat.

Możesz szukać nas na następujących prośbach: nieruchomości za granicą, nieruchomości za granicą, nieruchomości za granicą, kupić mieszkanie za granicą, kupić dom za granicą, mieszkanie za granicą, mieszkanie za granicą, kupić mieszkanie w Wietnamie, inwestycji w oceanie, dom w Kambodży, inwestycji na wschodzie w morzu, dom w Kambodży, dom za granicą, dom w Kambodży, dom na wschodzie w morzu, dom w Kambodży

Lokalizacja na mapie

Sihanoukville, Kambodża

