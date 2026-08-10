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Mieszkania na sprzedaż w Kiten, Bułgaria

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7 obiektów total found
Mieszkanie w Kiten, Bułgaria
Mieszkanie
Kiten, Bułgaria
Powierzchnia 35 m²
Piętro 5/5
dowód tożsamości 34143032Na sprzedaż jest studio na piątym piętrze z widokiem na morze w now…
$62,343
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Mieszkanie 2 pokoi w Kiten, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Kiten, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 2/5
dowód tożsamości 34143762Na sprzedaż jest oferowany apartament z 1 sypialnią na drugim piętr…
$97,155
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Mieszkanie w Kiten, Bułgaria
Mieszkanie
Kiten, Bułgaria
Powierzchnia 36 m²
Piętro 3/5
dowód tożsamości 34142988Na sprzedaż znajduje się studio na trzecim piętrze z widokiem na mo…
$59,157
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TekceTekce
Mieszkanie w Kiten, Bułgaria
Mieszkanie
Kiten, Bułgaria
Powierzchnia 36 m²
Piętro -1/5
dowód tożsamości 34142756Na sprzedaż studio na parterze z własnym dziedzińcem w nowym komple…
$56,882
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Mieszkanie w Kiten, Bułgaria
Mieszkanie
Kiten, Bułgaria
Powierzchnia 40 m²
Piętro 4/5
dowód tożsamości 34143050Na sprzedaż jest studio na czwartym piętrze w nowym kompleksie, dru…
$62,343
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Mieszkanie 2 pokoi w Kiten, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Kiten, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro -1/5
dowód tożsamości 34143522Na sprzeda? mieszkanie z 1 pi? tro sypialne w nowym kompleksie, dru…
$105,801
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Mieszkanie w Kiten, Bułgaria
Mieszkanie
Kiten, Bułgaria
Umeblowane studio na pierwszej linii morza w malowniczym kurorcie Kiten, w elitarnym komplek…
$67,799
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Realting.com
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