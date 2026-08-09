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Mieszkania na sprzedaż w Sweti Włas, Bułgaria

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1 263 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/7
dowód tożsamości 34044846 Cena: 229,900 euroUgoda z ludźmi: Saint VlasPokój: 3Powierzchnia c…
$264,827
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Mieszkanie 2 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1/3
Beachfront 1 - Apartament z widokiem na morze i basen w Diamant, Sveti Vlas IBG Real Estates…
$156,026
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IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 3/6
Przestronne Studio z basenem i widokiem na morze części w Crown Fort Club, Sveti Vlas IBG Re…
$95,496
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 6/7
Komfort nad morzem na odpoczynek i rok życia!Oferujemy na sprzedaż przestronny apartament z …
$195,827
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Mieszkanie 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/8
dowód tożsamości 34136372Koszt: 172,000 euroPowierzchnia całkowita: 100 m kwPokój: 3Podłoga:…
$198,131
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Mieszkanie 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3/6
Przestronne South- Facing Studio z panoramicznym widokiem na morze w Roel Residence, Central…
$76,027
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Opis przedmiotu: To nowoczesne studio o powierzchni mieszkalnej 32 m ² znajduje się na drugi…
$64,576
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Opis przedmiotu: Umeblowane studio z widokiem na morze w Royal Bay Residence - Sveti Vlas, B…
$64,375
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 5/5
Apartament z 1 sypialnią w kompleksie "Crown Fort Club", 5 piętro, St. Vlas, Bułgaria62 m2, …
$93,306
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Mieszkanie 2 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Piętro 3/4
Doskonała inwestycja! 1-Sypialnia Apartament Przekonwertowany na 2 Niezależne Studia w pobli…
$145,142
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu nieurządzone 2-pokojowe mieszkanie z oszałamiającym widok…
$101,359
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 5/7
1- Apartament z widokiem na morze w Crown Fort Club, Fort Noks Grand Resort, Sveti Vlas IBG …
$105,206
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
Opis przedmiotu: Ten przestronny dwupokojowy apartament o powierzchni mieszkalnej 108 m ² zn…
$130,600
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 3/6
Przestronne Studio z basenem i widokiem na morze części w Crown Fort Club, Sveti Vlas IBG Re…
$95,806
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 2 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Opis przedmiotu: Hojny trzypokojowy apartament z widokiem na morze panoramiczne w Sveti Vlas…
$180,875
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1/4
Luksusowy apartament z 1 sypialnią w kompleksie "Millennium - 1", St. Vlas, Bułgaria# 343531…
$167,029
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Mieszkanie 2 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 3/5
Beachfront 1 - Apartament z widokiem na morze panoramiczne w ogrodzie Eden, Sveti Vlas IBG R…
$161,439
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/4
Umeblowane 2-Sypialnia Apartament z widokiem na Zielone Ogrody w Green Fort, Sunny Beach IB…
$106,665
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/4
Przestronne studio z oddzielnym miejscem do spania w St. George Palace, Sveti Vlas - zaledwi…
$67,768
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro -1/4
dowód tożsamości 34172442 Powierzchnia całkowita: 77,63 m kw + podwórze 58,68 m kwKoszt: 109…
$126,856
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Mieszkanie 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Piętro 6/6
Oferujemy przestronny, stylowo urządzony apartament z dwiema sypialniami i panoramicznym wid…
$333,581
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
$92,373
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Mieszkanie 2 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 2/6
1-Sypialnia Apartament z widokiem na morze i Nessebar Stare Miasto Jesteśmy zadowoleni, aby …
$186,439
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie
Sweti Włas, Bułgaria
$101,604
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Mieszkanie 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Piętro 3/6
👑 GIALNE WYKLUCZENIE BEZ PODATKÓW WSPARCIA: Przestronne MEGA- APARTAMENT 2 + 1 w kwaterze sy…
$250,233
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Mieszkanie w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie
Sweti Włas, Bułgaria
Powierzchnia 44 m²
Piętro 2/6
dowód tożsamości 34239908Na sprzedaż:Studio w kompleksie Sorento PremiumCena 98,910 euro Ugo…
$114,171
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Mieszkanie 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 3/3
2- Apartament z widokiem na morze 124; Kompleks Watermill - zaledwie 200 m od plaży IBG Real…
$129,234
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 2 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 2/6
Sea View 1 - Apartament Sypialnia 124; Royal Bay, Sveti Vlas Przewodniczący IBG Real Estate…
$130,570
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 3/5
🌊 Widok na morze przedni 124; 2- Sypialnia Apartament 124; Ogród Eden, Sveti Vlas IBG Real E…
$261,746
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 2 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 1/6
Oferujemy przestronny, stylowo urządzony apartament z jedną sypialnią w kompleksie Polar Sta…
$168,838
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