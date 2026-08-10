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Mieszkania na sprzedaż w Kavarna, Bułgaria

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10 obiektów total found
Mieszkanie w Kavarna, Bułgaria
Mieszkanie
Kavarna, Bułgaria
Umeblowany apartament z 2 sypialniami z pięknym widokiem na morze, KavarnaLokalizacjaKomplek…
$109,287
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Mieszkanie 1 pokój w Topola, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Topola, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy 2-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w prestiżowej strzeżonej społec…
$83,798
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Topola, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Topola, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2/4
Z przyjemnością oferujemy ten piękny apartament dwupokojowy z doskonałą lokalizacją w presti…
$222,427
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Topola, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Topola, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 124 m²
Piętro 2/4
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z trzema sypialniami i panoramicznym widokiem n…
$161,480
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Mieszkanie 3 pokoi w Kavarna, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Kavarna, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Piętro 2/5
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować ten przestronny i pięknie urządzony apartament z …
$149,828
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
Mieszkanie 3 pokoi w Topola, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Topola, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 134 m²
Piętro 2/7
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z dwiema sypialniami i panoramicznym widokiem n…
$127,914
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Mieszkanie 3 pokoi w Kavarna, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Kavarna, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 2/5
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować ten jasny i przestronny apartament z dwoma sypial…
$123,218
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
Mieszkanie w Kavarna, Bułgaria
Mieszkanie
Kavarna, Bułgaria
Umeblowany apartament z 2 sypialniami z widokiem na morze, KavarnaLokalizacjaKompleks znajdu…
$104,171
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Mieszkanie 2 pokoi w Topola, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Topola, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/4
IBG Real Estates oferuje na sprzedaż ten jednopokojowy apartament z widokiem na basen położo…
$80,221
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
Mieszkanie w Kavarna, Bułgaria
Mieszkanie
Kavarna, Bułgaria
Masywny 3-piętrowy dom z pięknie utrzymanym podwórzem w Czarnym Mieście Morza Kavarna. Korz…
$212,849
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Parametry nieruchomości w Kavarna, Bułgaria

z Ogród
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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