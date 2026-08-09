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Mieszkania na sprzedaż w Dobrich, Bułgaria

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Bałczik
29
Kavarna
5
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55 obiektów total found
Mieszkanie w Rogachevo, Bułgaria
Mieszkanie
Rogachevo, Bułgaria
Powierzchnia 3 150 m²
Teren przeznaczony jest do budowy domów. Powierzchnia 3150 m2. Możliwe jest połączenie z sąs…
$36,892
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Mieszkanie w Kavarna, Bułgaria
Mieszkanie
Kavarna, Bułgaria
Umeblowany apartament z 2 sypialniami z pięknym widokiem na morze, KavarnaLokalizacjaKomplek…
$109,287
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Mieszkanie w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie
Bałczik, Bułgaria
Komfortowy, urządzony apartament z 1 sypialnią w strzeżonym kompleksie położonym 5 km od mia…
$73,245
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Kavarna, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Kavarna, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 2/5
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować ten jasny i przestronny apartament z dwoma sypial…
$123,218
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 3 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 5/5
Mamy przyjemność zaoferować na sprzedaż ten przestronny dwupokojowy apartament, położony na …
$103,709
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 3 pokoi w Topola, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Topola, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 124 m²
Piętro 2/4
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z trzema sypialniami i panoramicznym widokiem n…
$161,480
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Mieszkanie 2 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/5
Z przyjemnością oferujemy ten piękny apartament z jedną sypialnią, położony na 2. piętrze w …
$81,108
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie w Kranevo, Bułgaria
Mieszkanie
Kranevo, Bułgaria
Powierzchnia 26 m²
Apartamenty w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym w miejscowości kurortowej Kranevo, 30 km …
$49,411
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Mieszkanie 2 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 2/5
IBG Real Estates ma przyjemność przedstawić ten piękny jednopokojowy apartament, położony na…
$66,966
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie
Bałczik, Bułgaria
Powierzchnia 45 m²
Nowo wybudowany budynek w Balchiku z pięknym widokiem na morzeLokalizacjaBudynek znajduje si…
$63,326
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Mieszkanie 3 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 137 m²
Piętro 3/5
IBG Real Estates ma przyjemność przedstawić ten duży i elegancki apartament z dwoma sypialni…
$138,279
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie
Bałczik, Bułgaria
Powierzchnia 73 m²
Kompleks znajduje się zaledwie kilka minut od Balchik & # 39; centrum i plaża, w bezpośredni…
$89,878
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Mieszkanie w Senokos, Bułgaria
Mieszkanie
Senokos, Bułgaria
Nowo wybudowany dom z udogodnieniami i działką w spokojnej wiosce, 15 km od Czarnego Morza m…
$183,853
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Mieszkanie w Kranevo, Bułgaria
Mieszkanie
Kranevo, Bułgaria
Budynek dla 8 apartamentów w Kranevo z basenem, barbecue, 2 biura.Powierzchnia budynku 563.8…
$719,199
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Mieszkanie w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie
Bałczik, Bułgaria
Dom w pobliżu Ogrodu Botanicznego w Balchiku, 40 km od WarnyLokalizacjaDom położony jest w j…
$180,207
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Mieszkanie 2 pokoi w Topola, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Topola, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/4
IBG Real Estates oferuje na sprzedaż ten jednopokojowy apartament z widokiem na basen położo…
$80,221
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 1 pokój w Dobrich, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Dobrich, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu studio w kompleksie mieszkalnym Sunny Day 6 we wsi Tankov…
$48,960
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1/4
Z przyjemnością oferujemy tę uroczą, jednopokojową maisonette, znajdującą się w małym i dobr…
$96,870
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 3 pokoi w Kavarna, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Kavarna, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Piętro 2/5
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować ten przestronny i pięknie urządzony apartament z …
$149,828
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 2 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2/5
IBG Real Estates z przyjemnością prezentuje ten elegancki apartament z jedną sypialnią, poło…
$66,835
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie w Rogachevo, Bułgaria
Mieszkanie
Rogachevo, Bułgaria
Umeblowany dom w kompleksie domowym zaledwie 25 km od WarnyLokalizacjaKompleks znajduje się …
$165,674
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Mieszkanie 3 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Piętro 3/4
Mamy przyjemność przedstawić ten pięknie odnowiony apartament maisonette, położony w uroczej…
$167,297
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 3 pokoi w Topola, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Topola, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 134 m²
Piętro 2/7
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z dwiema sypialniami i panoramicznym widokiem n…
$127,914
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Mieszkanie 2 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 2/5
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować ten piękny apartament z jedną sypialnią, położony…
$49,647
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie w Kranevo, Bułgaria
Mieszkanie
Kranevo, Bułgaria
Powierzchnia 53 m²
Nowy nowoczesny budynek z widokiem na morze i park w miejscowości kurortu Kranevo, 28 km od …
$63,587
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Mieszkanie 4 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie 4 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Piętro 3/3
dowód tożsamości 33567720 Jest on oferowany na sprzedaż: Trzypiętrowa willa z panoramicznym …
$202,000
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Mieszkanie w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie
Bałczik, Bułgaria
Powierzchnia 98 m²
Opis Zamknięty kompleks mieszkaniowy zbudowany w mieście Balchik na bułgarskim wybrzeżu. Po…
$108,833
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Mieszkanie w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie
Bałczik, Bułgaria
Trzypiętrowy umeblowany dom na wsi malowniczej miejscowości Balchik.Korzyści- Ciche i spokoj…
$191,951
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Mieszkanie 1 pokój w Topola, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Topola, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy 2-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w prestiżowej strzeżonej społec…
$83,798
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Piętro 2/5
Z przyjemnością oferujemy ten dwupokojowy apartament położony na drugim piętrze w Lighthouse…
$62,979
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Typy nieruchomości w Dobrich.

1 pokojowe
2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Dobrich, Bułgaria

z Ogród
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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