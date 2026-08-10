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Mieszkania na sprzedaż w Blagoevgrad, Bułgaria

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Bansko
7
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10 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Bansko, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bansko, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Ten apartament z sypialnią - znajduje się w kompleksie Vihren Palace, obok gondoli, w pełni …
$41,221
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Mieszkanie 2 pokoi w Bansko, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bansko, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartament 1 + 1 o powierzchni 65,59 m2 na trzecim piętrze w zamkniętym kompleksie premium w…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Mesta, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Mesta, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4/5
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z jedną sypialnią i widokiem na góry w kompleks…
$106,030
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Bansko, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bansko, Bułgaria
Sypialnie 2
Powierzchnia 86 m²
Opis przedmiotu: Przestronny trzypokojowy apartament z widokiem na góry w luksusowym komplek…
$128,463
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Razlog, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Razlog, Bułgaria
Pokoje 3
Powierzchnia 143 m²
Complex Pirin Golf Club is located in Bansko. The complex is 5 star and gives you unique opp…
$184,408
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Mieszkanie 3 pokoi w Bansko, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Bansko, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 205 m²
Prepare to become a modern holiday home, filled with luxury and practicality. Today, this ho…
$229,967
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Mieszkanie w Bansko, Bułgaria
Mieszkanie
Bansko, Bułgaria
Umeblowany apartament z 1 sypialnią w luksusowym kompleksie z idealną lokalizacją w mieście …
$71,531
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Mieszkanie 1 pokój w Razlog, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Razlog, Bułgaria
Pokoje 1
Powierzchnia 55 m²
Kompleksowy klub golfowy Pirin znajduje się w Bansko. Kompleks jest gwiazdą 5 i daje wyjątko…
$70,509
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Mieszkanie w Bansko, Bułgaria
Mieszkanie
Bansko, Bułgaria
Powierzchnia 54 m²
Oferujemy kompleks wypoczynkowy, który działa przez cały rok, położony w jednym z najpięknie…
$77,189
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Mieszkanie 2 pokoi w Bansko, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bansko, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
$71,391
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Typy nieruchomości w Blagoevgrad.

1 pokojowe

Parametry nieruchomości w Blagoevgrad, Bułgaria

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Basen
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